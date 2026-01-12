El Port de Tarragona cifra en un 88% la reducción del tráfico de camiones por las protestas de los agricultores

El Port de Tarragona ha recuperado este lunes la normalidad tras cuatro días de bloqueo ininterrumpido por la protesta de los agricultores. Desde el pasado jueves, el acceso al puerto por la carretera A-27 se había visto afectado por la presencia de decenas de tractores y otros vehículos, en contra de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, algo que ha afectado de forma muy significativa al tráfico de camiones que entran y salen del Port: hasta un 88% menos que el mismo periodo del año pasado.

Según fuentes de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), este es el porcentaje máximo de pérdidas que provocó el corte de los agricultores, concretamente el viernes 9 de enero, el segundo día de las movilizaciones. Durante el fin de semana "la afectación fue menor, dado que la actividad logística en el Port es mucho más baja".

A lo largo de la mañana de este lunes, tras la finalización de la protesta en Tarragona, el acceso del Port se ha reabierto y ha podido recuperar la normalidad. Los agricultores decidieron en asamblea levantar el bloqueo por los compromisos adquiridos con el Govern, y ante la previsión de mantener una reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa. Los tractores y demás vehículos presentes en la A-27 se han organizado en columnas para salir de la vía, acompañados por los Mossos d'Esquadra, y volver a sus comarcas de origen.

Vuelta a la normalidad

"Valoramos positivamente que las acciones de las organizaciones de agricultores se han desarrollado son incidentes y que la protesta se termine este lunes para que el funcionamiento de la cadena logística vuelva a la normalidad", ha señalado el presidente de la APT, Santiago Castellà. Desde el Port se recuerda que el acceso ordinario se debe efectuar por la A-27, ya despejada, y se pide a los conductores de los vehículos "que no usen accesos alternativos".

La APT señala que el bloqueo ha afectado el funcionamiento de la cadena logística portuaria, principalmente en el tráfico de camiones, que ha llegado a ser de una reducción del 88% en los días laborables, respecto al mismo periodo del año 2025. En este sentido, Castellà ha querido "respetar el derecho a protesta del colectivo" y ha mostrado preocupación "por las afectaciones económicas que este tipo de acciones generan a las empresas que operan en el Port de Tarragona y a toda la cadena de suministro", en especial si las movilizaciones se alargan en el tiempo.

Cuatro días de movilizaciones

Los agricultores de las comarcas de Tarragona se habían movilizado hasta el Port de Tarragona para manifestarse en contra del acuerdo con Mercosur, que consideran que afecta negativamente a las exportaciones de Catalunya porque los países de Sudamérica son más competitivos en el sector de los productos agrícolas. También denunciaban que las condiciones fitosanitarias que se exigen a los productos catalanes son más exigentes que para las importaciones, lo que repercutiría de forma negativa en la salud de los consumidores.

Los manifestantes escogieron el Port de Tarragona, entre otros puntos importantes de la geografía catalana, por ser un punto de llegada y de distribución de productos agrícolas. Además de los cuatro días de bloqueo de las instalaciones portuarias, este pasado domingo los participantes organizaron una marcha lenta por el centro de Tarragona, ocupando la Rambla Nova, con el objetivo de llevar sus reclamaciones a la ciudadanía tarraconense.