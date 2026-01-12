El Festiuet se afianza en Salou: La Gossa Sorda y Leire Martínez serán los cabezas de cartel este 2026

El grupo valenciano La Gossa Sorda y la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, serán los cabezas de cartel del Festiuet, el festival de música en catalán y pop español que se celebrará del 17 al 18 de julio en Salou (Tarragonès). Otros grupos destacados de la edición serán La Fúmiga, en suya gira de despedida, Figa Flawas, The Tyets, Els Pets, La Pegatina, Lax'n'Busto y Juan Magan. Por ahora se han vendido 10.000 abonos y este miércoles se pondrán a la venta las entradas de un solo día. El director del Festiuet, Narcís Castellà, ha celebrado el ritmo de compra y ha asegurado que en el Camp de Tarragona había un "vacío de mercado" de festivales musicales en comparación con Barcelona y Girona.

Lax'n'usto, Niña Daconte, Doctor Prats, Teràpia de Shock, Maria Jaume, En tol Sarmiento, Ginestà, Abril y Malifeta son los grupos que acaban de completar el cartel de esta edición del Festiuet. Después de que el año pasado se celebrara por primera vez en Salou con 31.000 asistentes, este año repetirá ubicación. Tanto los organizadores como el equipo de gobierno municipal afirman que fue un "éxito" y por eso quieren volver.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha insistido que el Festiuet "se ha convertido en el referente del festival de verano más importante de la Costa Daurada", así como "el más importante del sur de Catalunya y uno de los más importantes de Catalunya". Cree que el acontecimiento "refuerza" Salou como un "destino turístico cultural".

Posible convenio

Durante la presentación del festival llevada a cabo este lunes por la mañana, tanto los organizadores como el Ayuntamiento de Salou han mostrado buena sintonía y han explicado que están "hablando" sobre un futuro convenio para garantizar que el certamen se celebre en el municipio los próximos años. "Nosotros esperamos quedarnos muchos años en Salou", ha dicho Castellà.

El director del Festiuet ha comentado que en el Camp de Tarragona hay un "vacío de mercado" en cuanto a los festivales de música catalana. "En Barcelona y en Girona hay muchos festivales de este estilo, de música catalana. Es una zona que está muy poblada de festivales, pero aquí nos encontrábamos en que quizás había un poco de vacío de mercado por este tipo de festival", ha argumentado.