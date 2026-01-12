Los agricultores levantan el bloqueo del Port de Tarragona tras cuatro días de protestas

Los campesinos del corte en el acceso al Port de Tarragona por la A-27 han decidido levantar la protesta este lunes por la mañana. Han abierto el paso de un carril de entrada y salida, mientras recogen los efectos de la movilización. La previsión es que se marchen en columna cuando todo esté recogido. La decisión se ha tomado después de pasar la cuarta noche en el raso, en el marco de las protestas iniciadas por los agricultores en Catalunya contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Además del acceso al Port de Tarragona, los campesinos decidieron este domingo al atardecer mantener los cortes en la AP-7 entre Borrassà y el Alt Empordà y el Pla de l'Estany, la C-16 en el Berguedà, la N-II en el Alt Empordà y la C-38 en el Coll de Ares.

Blindar la seguridad alimentaria

Ramon Rojo, portavoz de Revolta Pagesa en el Camp de Tarragona, ha explicado que levantan el corte después de los compromisos del Govern con el sector y ante la previsión de mantener una reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes. "Uno de los puntos es blindar al máximo los agricultores y el otro es blindar la seguridad alimentaria de nuestra gente", ha afirmado Rojo. En concreto, ha citado "etiquetados que marquen muy claramente de donde viene el producto", así como "todo tipo de ayudas para compensar la diferencia con los costes de producción" respecto a países de Sudamérica. En materia de seguridad alimentaria, la voluntad de los campesinos es "que el producto de fuera tenga las mismas garantías que los nuestros, cosa que ahora no pasa".

La decisión la tomaron en la asamblea de este domingo por la noche, después de cuatro días de movilizaciones, entre las cuales una marcha lenta con tractores por el centro de Tarragona. La última noche ha sido fría y húmeda y este lunes desde primera hora ya han empezado a recoger todos los enseres que les han permitido pasar las noches al raso.