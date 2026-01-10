Mar Lleixà, investida alcaldesa de Tortosa: "Me dejaré la piel, trabajaré con compromiso, ilusión y determinación"

Mar Lleixà es la nueva alcaldesa de Tortosa en cumplimiento del pacto de gobierno de Movem-PSC y ERC tras dos años y medio con Jordi Jordan al frente. Este sábado, en un pleno extraordinario, Lleixà ha obtenido el apoyo de todos los miembros de la coalición y de la CUP, con once votos, mientras que la jefa de la oposición, Meritxell Roigé, ha obtenido diez.

Así, Lleixà se ha convertido en la primera mujer republicana que asume la alcaldía después de 87 años, desde que el alcalde republicano Josep Rodríguez fuera fusilado por el franquismo. "Me dejaré la piel, trabajaré con compromiso, ilusión y determinación", ha dicho. En su discurso, también ha asegurado que se alejará de la crispación y ha tendido la mano a la oposición siempre que quieran ser "constructivos".

Lleixà recoge el testigo de Jordi Jordan (Movem-PSC), quien renunció oficialmente a la alcaldía el pasado 5 de enero. El relevo se produce en virtud del pacto de gobierno entre Movem Tortosa-PSC y ERC, que permitió la formación de un ejecutivo de coalición tras una ajustada victoria de Junts. El acuerdo establecía una alternancia en la alcaldía de la capital de las Terres de l’Ebre con Jordan en el cargo durante los dos primeros años y medio, y Lleixà hasta el final de la legislatura.

Lleixà es enfermera y psicóloga de profesión, ejerce de profesora en la Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa y ha ocupado puestos administrativos como el de directora territorial del Institut Català de la Salut (ICS) en las Terres de l'Ebre, gerente del CatSalut en esta región sanitaria y directora de los servicios territoriales de Salut durante los meses más intensos de la pandemia. Asimismo, fue representante territorial del Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat en el Ebro.