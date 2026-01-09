Marc Chavalera, de ERC, nuevo alcalde de Alcanar (Tarragona)

El republicano Marc Chavalera ha tomado posesión como nuevo alcalde de Alcanar (Montsià). Lo hizo en el pleno de este pasado jueves por la tarde. Chavalera releva a Joan Roig, que dejó el cargo en diciembre alegando dificultades para luchar contra el cambio climático, en un municipio especialmente afectado tras las últimas Danas.

El alcalde fue escogido con siete de los trece votos a favor. La candidata de Junts, Amanda Esteller, recibió tres votos y el candidato de la CUP, Lluc Ulldemolins, dos. La cabeza de lista del PSC, Neus Sancho, renunció a ser candidata "por respeto al pacto de gobierno" que mantiene con ERC. Chavalera tiene 32 años y es concejal del Ayuntamiento de Alcanar desde el año 2023. Ha encabezado las concejalías de Economía y Hacienda, de Empresa, Industria, Comercio y Turismo, de Pesca, de Recursos Humanos, de Mercados Municipales y de la Banda Municipal de Música.

El relevo de Joan Roig

El nuevo alcalde de Alcanar es graduado en Economía, máster en Análisis Económico, y con diplomas de Gestión, Control y Fiscalización Jurídica y Económica de los Entes Locales y de Experto en Contratación Pública. En el ámbito profesional ha ejercido de asesor fiscal y de asesor de gobiernos locales en los ámbitos de Participación, Ciudadanía, Modernización, Calidad y Economía de la Diputació de Tarragona.

Marc Chavalera ya ejerció las funciones de alcaldía durante la baja de paternidad del exalcalde Joan Roig, en 2024. En la toma de posesión del cargo, ha agradecido la tarea de su predecesor "para hacer avanzar el municipio", así como la del edil socialista Neus Sancho, que ha sido la alcaldesa en funciones desde la renuncia de Roig el 19 de diciembre. Chavalera y Sancho han defendido la fortaleza del pacto de gobierno que se cerró el pasado septiembre, después de la expulsión del partido a la regidora Txell Ulldemolins, que pasó a ser concejal no adscrita.

El nuevo alcalde de Alcanar se ha comprometido a "representar a todo el mundo". Entre los proyectos destacados, Chavalera quiere ejecutar la segunda fase de los pluviales de la zona escolar, la continuación de los proyectos de mejora hidráulica en Alcanar-Platja y Les Cases, la adquisición de las viviendas que se tienen que derrumbar en el barranco del Llop, la urbanización del ámbito de los Codonyers, mejorar el pabellón, construir un campo de fútbol 7 en la Fanecada o reforzar la limpieza del municipio.

En el pleno de este jueves también se ha incorporado como concejal de ERC en la corporación Anna Chillida Fibla, diplomada en Magisterio de Educación Primaria, licenciada en Psicopedagogía y con un máster en Investigación y Cambio Educativo. Chillida fue directora general del Alumnado de la Generalitat entre 2022 y 2024.