Mar Lleixà (ERC) será investida alcaldesa de Tortosa con los votos de Movem-PSC y la CUP

Este sábado, 10 de enero, la republicana Mar Lleixà será investida nueva alcaldesa de Tortosa, en sustitución del que fue alcalde desde 2023 hasta el pasado 5 de enero, Jordi Jordan, de Movem Tortosa-PSC. Si nada se tuerce en el pleno municipal, que está convocado a las 11:30 horas, ambos partidos votarán a favor de la candidata de ERC en cumplimiento del pacto de gobierno firmado tras las últimas elecciones municipales. El traspaso de poderes también recibirá el apoyo de la única concejal de la CUP.

Carpetas sobre la mesa

En los 16 meses restantes de legislatura, Lleixà tendrá sobre la mesa algunas carpetas importantes para la ciudad, como la recepción y aplicación de la subvención del Pla de Barris. En el caso de Tortosa, el plan asciende a 25 millones de euros para una profunda transformación de la Ciutat Històrica, los barrios del centro. Otro de los retos del futuro gobierno municipal será la gestión de la vivienda pública, que recibirá 80 pisos nuevos, o la resiliencia de las Terres de l'Ebre ante el cambio climático y las consecuencias de los temporales, donde los municipios tendrán un papel importante.

En materia de movilidad, Tortosa deberá aplicar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) este mismo 2026, tras una corrección de la Generalitat, que inicialmente lo había descartado. La ciudad, de 35.000 habitantes, no supera los máximos de contaminación de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras ni de contaminantes de dióxido de nitrógeno pero sí lo hace en los valores objetivo del ozono troposférico. El anterior alcalde, Jordi Jordan, afirmó que la ciudad debería optar a futuras ayudas económicas para poder aplicar las restricciones antes de terminar el 2026.

Una enfermera al frente del gobierno municipal

Mar Lleixà, nacida en 1969 en Tortosa, fue candidata de ERC en las últimas elecciones municipales y hasta ahora ha ostentado el cargo de primera teniente de alcalde en Tortosa y la regiduría de Cultura, Hermanamientos, Memoria Democrática, Igualdad, Feminismos y Derecho Civil. También ha sido la portavoz de su grupo municipal en el pleno. Lleixà es enfermera y psicóloga de profesión, habiendo pasado por varios hospitales catalanes, entre los cuales el Verge de la Cinta de Tortosa y el Germans Trias i Pujol de Badalona.

Desde 1998 ejerce como profesora de dedicación exclusiva en la Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa, un centro adscrito a la Universitat Rovira i Virgili. En la universidad también ha sido coordinadora del máster en Ciencias de la Enfermería. A nivel administrativo, entre 2016 y 2018 Lleixà fue la directora territorial del Institut Català de la Salut (ICS) en las Terres de l'Ebre, y luego pasó a ser gerente del CatSalut en esta región sanitaria y directora de los servicios territoriales de Salut durante los meses más intensos de la pandemia.

En julio de 2022 fue escogida como representante territorial del Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat en el Ebro, una actividad que ha compaginado con las direcciones de tesis doctorales y los trabajos de final de grado en la URV. En mayo de 2023 pasó a ser candidata de ERC en las elecciones municipales, cuando el partido pasó de 4 a 3 concejales.

El pacto a tres

Las elecciones municipales de mayo de 2023 dieron una victoria ajustada a Junts, el partido que había ostentado la alcaldía de la ciudad desde 2019, con Meritxell Roigé. El partido de Carles Puigdemont sacó 10 concejales, uno por detrás de la mayoría absoluta, lo que dio paso al acuerdo entre la coalición de Movem Tortosa-PSC y ERC, que habían sacado 7 y 3 concejales, respectivamente. Este pacto, que contó con un acuerdo de estabilidad de la CUP, marcaba que Jordan y Lleixà se repartirían la alcaldía de la capital de las Terres de l'Ebre: Jordan lo sería durante dos años y medio, hasta inicios de este 2026; y que después pasaría el relevo a Lleixà hasta el final de la legislatura.

En este sentido, este pasado 5 de enero Jordi Jordan renunció oficialmente a la vara de alcalde y se convocó el pleno extraordinario para este mismo sábado, con los únicos puntos de la elección, la votación y la toma de posesión de la nueva alcaldesa de Tortosa.