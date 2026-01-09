El bloqueo de los agricultores reduce un 70% el tráfico de camiones en el Port de Tarragona

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) cifra en casi un 70% la reducción del tráfico de camiones en el Port debido a la protesta de los agricultores catalanes, que empezó este jueves, en contra del acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur. La movilización, que en Tarragona se concentró en algunas carreteras de acceso al entorno portuario, ya ha tenido las primeras consecuencias económicas, ya que ha provocado que la entrega de cereales en los almacenes portuarios, una de las principales logísticas del Port de Tarragona, disminuya a la mitad en el primer día de movilización.

Decenas de agricultores han pasado una primera noche manteniendo la protesta y los cortes en Tarragona, en el acceso de la carretera A-27, y avisan que se alargará lo que haga falta, a la espera de la reunión con el conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, prevista para este viernes. El plan de autoprotección de la APT se mantiene activo, por el momento, en fase de alerta.

Las consecuencias del primer día de bloqueo

Desde el Port de Tarragona han anunciado que la primera jornada de movilizaciones de los agricultores en los accesos viarios provocó una afectación en la entrada y salida de vehículos, especialmente de camiones, de las instalaciones portuarias como consecuencia del bloqueo de la A-27 por parte de unos 70 camiones. La APT cifra esta afectación en la disminución del 69,48% del tráfico de camiones, entre entradas y salidas, así como de un 45,59% en la entrega de cereales cargados en los almacenes del puerto.

En cifras absolutas, esto representa que el número de camiones que entraron ayer en el recinto portuario fue de 672, lejos de los 1918 que lo hicieron en el mismo día del 2025. En cuanto a las salidas de camiones, estas pasaron de las 2093 del año pasado a las 552 de este jueves. Así mismo, el SEA (Sistema de Entrega de Agroalimentarios) registró ayer 605 entregas de cereales (cargas de almacén en camión), mientras que en el mismo día del año pasado se registraron 1112.

Ante la convocatoria de las protestas en el Port, la APT activó, este pasado jueves, su plan de autoprotección en fase de alerta, lo que movilizó los efectivos de la policía portuaria, que se sumaron a los cuerpos de seguridad como los Mossos d'Esquadra. Entre las medidas, destaca la habilitación de un carril de entrada y de salida en la A-27 para facilitar el acceso de vehículos en caso de emergencia, así como la salida de mercancías ADR.

La primera jornada de movilizaciones se realizó de forma pacífica y sin incidentes, mientras que los convocantes de las protestas, Revolta Pagesa y el gremio de la Pagesia Catalana, llamaban a alargar el bloqueo durante unos días.