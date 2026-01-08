La muralla romana de Tarragona sufre un desprendimiento a causa de las lluvias de otoño

La muralla romana de Tarragona ha sufrido un desprendimiento, que según los técnicos se produjo por las lluvias del pasado otoño, concretamente en el tramo de la muralla del paseo de Sant Antoni. El derrumbe, de pequeñas dimensiones, ha provocado una intervención de urgencia del Ayuntamiento de Tarragona, que ha acordonado la zona por seguridad.

En concreto, el tramo derrumbado es un compactado de arena de unos cuatro metros de longitud de época contemporánea que se habían aplicado para reforzar el monumento, más deteriorado en ese sector. El tramo afectado corresponde al extremo de la muralla en el Paseo de Sant Antoni, junto al paseo de Torroja, en la zona noroeste.

El desprendimiento de tierras tuvo lugar hace unas semanas, algo que requirió la "actuación de emergencia" del consistorio para proteger el monumento y la seguridad de los viandantes, tal como ha avanzado este jueves el Diari de Tarragona. El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García, ha explicado que se está trabajando en la redacción de un proyecto para poder hacer los trabajos de reforma con garantías. El desprendimiento no tuvo afectaciones personales ni materiales.

Por ahora, la zona está acordonada con lonas y protección para que la situación "no vaya a más", con el apuntalamiento del monumento, a la espera del proyecto de restauración. El tramo afectado es de propiedad municipal, aunque en ese sector de la muralla hay algunas viviendas habitadas en su parte interior.