Castellvell y Almoster entrarán a formar parte de FuneCamp, la funeraria pública metropolitana de Tarragona

FuneCamp, la primera funeraria del Área Metropolitana de Tarragona, suma la incorporación de dos municipios del Baix Camp, Castellvell del Camp y Almoster, en menos de un año de vida. La empresa pública se creó en junio del año pasado por parte de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, y amplía de esta forma los servicios en un formato que es pionero en Catalunya y en España.

Este jueves, el Ayuntamiento de Castellvell del Camp ha anunciado el inicio de los trámites administrativos para disponer de un servicio público funerario, y con esta intención ha establecido contacto con FuneCamp. Este se suma a Almoster, que ya lo hizo el pasado mes de septiembre, y con lo que se convertirán en socios de pleno derecho de la sociedad mercantil pública. Con estas adhesiones y las cuatro ciudades iniciales, las primeras desde que la empresa funeraria empezó a operar en junio del 2025, FuneCamp contará con seis municipios.

El alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, ha destacado que “en el municipio hace tiempo que se tiene muy claro que los servicios esenciales no pueden quedar únicamente en manos del mercado. Hablamos de un servicio que acompaña a las personas en uno de los momentos más delicados de la vida, y por eso entendemos que tiene que ser un servicio público, con criterios de calidad, transparencia, equidad y una atención centrada en la dignidad de las familias”. "Con esta adhesión damos un paso adelante para garantizar a los vecinos de Castellvell la posibilidad real de escoger un servicio funerario público, de calidad y a un justo precio. Creemos que este derecho no tiene que depender del municipio donde vivos ni del código postal", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Reus y presidenta de Funecamp, Sandra Guaita, ha destacado que la voluntad de Castellvell de sumarse “refuerza el proyecto de servicio funerario público metropolitano y es una muestra de la confianza en un modelo de cooperación entre municipios que garantiza un servicio esencial que pone a las personas en el centro y garantiza equidad, transparencia y calidad”. En el acto en que se ha anunciado la futura adhesión de Castellvell también ha asistido la consejera delegada de Funecamp, Montserrat Flores, que ha manifestado que ha celebrado "que se incorpore al proyecto un ayuntamiento del Baix Camp al cual siempre había dado servicio funerario la empresa antecesora de FuneCamp, que fue Servicios Funerarios Reus y Baix Camp”.

Un modelo pionero de cooperación supramunicipal

FuneCamp es el primer proyecto funerario público, de alcance del Área Metropolitana de Tarragona, que es pionero en Catalunya y el Estado. La sociedad antecesora, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, tenía más de 35 años de servicio cuando se convirtió en un proyecto de cooperación supramunicipal para dar servicio a las poblaciones de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí. Esta entró en funcionamiento el 21 de junio del año pasado con la prioridad de "un servicio y no comercial".

El Ayuntamiento de Reus, que ostenta la presidencia de la empresa pública, señala en un comunicado que FuneCamp presenta "un conjunto de ventajas estructurales y funcionales respecto de los operadores privados" debido a su naturaleza pública, hecho que "garantiza que la prestación del servicio se rige exclusivamente por criterios de interés general, servicio público y retorno social, sin subordinación a objetivos de lucro". La empresa supramunicipal asegura "la transparencia, la equidad y la accesibilidad económica", mientras presta un servicio con "una cobertura territorial homogénea".

Ahora, con la entrada de Castellvell del Camp y Almoster, ambos pueblos pasarán a formar parte del modelo de gobernanza en el que se asegura el control de los entes locales, la rendición de cuentas y la sujeción al derecho público en materia de contratación y transparencia. FuneCamp gestionará la sala de velatorios de Castellvell, lo que permitirá al municipio disponer de servicios funerarios integrales todo el año, con un único interlocutor.