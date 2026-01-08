Los agricultores quieren mantener hasta el lunes el bloqueo en el Port de Tarragona contra el acuerdo con Mercosur

Unos setenta tractores y otros vehículos han cortado este jueves al mediodía el acceso al Port de Tarragona, en respuesta a la convocatoria de la organización Revolta Pagesa. La movilización de los agricultores se ha replicado de forma simultánea en varios puntos de Catalunya, en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que consideran que les perjudica a nivel económico. La intención en Tarragona es mantener el bloqueo en el puerto hasta el próximo lunes.

La concentración ha movilizado un centenar de agricultores de las comarcas de Tarragona, además de los tractores. La protesta en Tarragona se está desarrollando por el momento de forma pacífica y sin incidentes, con la presencia de los Mossos d'Esquadra. La policía también ha cortado el tráfico en algunas de las carreteras de acceso a la protesta para evitar mayores aglomeraciones. La concentración más importante tiene lugar en la autovía A-27 entre Tarragona y Montblanc, el principal acceso a la zona portuaria, mientras que también se ha cortado la carretera T-11 entre Tarragona y Reus.

En el resto de Catalunya, la revuelta se ha hecho notar en otras carreteras principales, como la autopista AP-7 en Figueres, la N-II en Pontós (Girona), la N-230 en el Pont de Suert y la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell). La protesta en Catalunya también se hace en solidaridad con la que los agricultores protagonizan este jueves en París.

En pie de guerra contra el acuerdo

"No hay nadie en todo el Estado que esté conforme con estos acuerdos, que nos ponen a los agricultores como moneda de cambio para otras crisis de otros sectores", ha lamentado el presidente del gremio de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, durante la concentración en Tarragona. Regolf se refiere al tratado de libre comercio que la Unión Europea quiere cerrar en los próximos días con Mercosur, una organización económica de América del Sur. "Los sectores agrario y ganadero estamos en crisis, lo estamos pasando mal y no podemos permitir que desde los despachos políticos se ponga en riesgo nuestro futuro", ha dicho el portavoz.

Las concentraciones forman parte de una lista de protestas recientes del sector, en la que se ha avisado que "Catalunya está en crisis". El colectivo considera que el pacto de la UE con Mercosur les afectará económicamente porque permitirá la entrada de productos agrícolas y ganaderos "producidos con elementos que aquí están prohibidos, como pesticidas peligrosos y hormonas de crecimiento". Los agricultores no entienden por qué a la producción catalana y nacional se aplica unos controles que no se aplican a las importaciones de otros países, como aseguran que pasará con Mercosur.

"Ya hace tiempo que están entrando cítricos y barcos de arroz procedentes de otros países. Esto pone el peligro a la agricultura, pero también al consumidor, porque son productos que están llegando sin controles", asegura Regolf, que señala que esta medida afectará a "todos los cultivos" locales.

Tarragona, puerto de entrada

Para los agricultores de Tarragona, el puerto es "un punto de entrada" importante para productos agrarios como el vino y el arroz del territorio, por lo que la protesta que ha bloqueado sus accesos es simbólica pero efectiva en cuanto a las consecuencias. Desde Revolta Pagesa, el portavoz Ramon Rojo ha afirmado que la elección del Port de Tarragona para llevar a cabo la protesta se debe a que es un enclave "por donde entra todo el producto de fuera y es un símbolo del globalismo que estamos sufriendo".

Es en este punto cuando los productos importados entran en Catalunya, "con un control inferior de calidad que reduce la seguridad alimentaria". "Hemos cortado los accesos al Port como un rechazo a Mercosur y a las políticas agrarias que están llevando a cabo la Unión Europea y los gobiernos español y catalán", ha dicho Rojo, en unas declaraciones recogidas por varias agencias.

A causa del bloqueo de sus accesos, el Port de Tarragona ha activado el plan de autoprotección en fase de alerta, con un aumento de los efectivos de la policia portuaria en el acceso por la carretera A-27. Estas acciones se realizan en coordinación con los demás cuerpos de seguridad, entre ellos, los Mossos d'Esquadra y Protecció Civil.