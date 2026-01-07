Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los hoteles de la demarcación de Tarragona concentran la ocupación por el puente de Año Nuevo

La FEHT señala incrementos en las estancias y los precios por noche en el último periodo festivo

Archivo - Dos turistas en la Puerta del Sol, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Dos turistas en la Puerta del Sol, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Los hoteles del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre han concentrado buena parte de la ocupación durante el puente de Año Nuevo. Según la Associació Hotelera de la Província de Tarragona (AEHT), durante este último periodo festivo se ha detectado un "incremento notable" en el volumen de estancias así como un "leve aumento" del precio medio por noche.

En la capital y en el Tarragonès, apuntan, la ocupación ha rondado el 70% durante la semana de Navidad y Sant Esteve y ha llegado a rozar el pleno coincidiendo con la Nochevieja. Cifras similares se han registrado en comarcas como la Conca de Barberà. En Reus y el Baix Camp, la ocupación media pasó del 60% la primera semana a cerca del 90% la segunda, así como en el Alt Camp y las Terres de l'Ebre.

En cuanto al Priorat, la ocupación de los alojamientos turísticos ha sido por encima del 55%, superior en el año anterior, con una clara concentración durante las celebraciones de Fin de año.

La FEHT interpreta que estas cifras confirman la tendencia de concentración de la demanda en fechas muy concretas, especialmente vinculadas a celebraciones y escapadas cortas. Apuntan, además, que tanto la ocupación como el precio medio han aumentado respecto al año anterior, hecho que permite compensar parcialmente el impacto de la temporada baja inmediatamente posterior a las fiestas.

Según han detallado, los datos proceden de los establecimientos representados por la Federación AEHT, que agrupa cerca del 60% de los alojamientos del territorio. Añaden que, mayoritariamente, se trata de establecimientos abiertos durante todo el año.

