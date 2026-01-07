El Gobierno adjudica por 7,8 millones las obras de adecuación urbana de la N-340 y A7 en Tarragona

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 7,8 millones de euros el contrato de ejecución de las diferentes obras para adecuar el paso de peatones y bicis en la N-340 e instalar pantallas antirruido en la A-7 en Tarragona, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, el proyecto contempla la construcción de un carril de peatones y bicicletas en la N-340, entre el enlace con la autovía A-7 al nordeste de Tarragona y el límite del municipio de Tarragona con Altafulla, y otro en la misma vía, en el entorno del puente sobre el río Francolí.

"La situación de la N-340 en los tramos señalados, muy próximos al mar, ha provocado que en su entorno se hayan desarrollado numerosas urbanizaciones residenciales, cuyo uso ha evolucionado a primera vivienda", explica el Ministerio, lo que ha incrementado el tráfico peatonal y de bicicletas en la zona.

En paralelo, la licitación también contempla la instalación de pantallas acústicas en ambos márgenes de la autovía A-7, en el tramo conocido como el primer cinturón de Tarragona, para reducir los niveles de ruido en las zonas urbanas.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual se ceden al municipio hasta 15 kilómetros, repartidos en varios tramos de las carreteras N-340, N-340A y T-11, con una inversión de unos 13 millones de euros.