Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JuntsTemperaturas BarcelonaFrío CatalunyaCornellàPSOEGroenlandiaComprobar Lotería del Niño 2026Calendario laboral 2026Sagrada FamiliaBadalonaBaliza V16Agricultura
instagramlinkedin

Carreteras

El Gobierno adjudica por 7,8 millones las obras de adecuación urbana de la N-340 y A7 en Tarragona

Incluyen obras para mejorar los pasos de peatos y bicicletas en ambas carreteras

Transportes licita por 9,1 millones la construcción de un paso de peatones y bicis de la N-340 en Tarragona

Puente de la N-340 sobre el río Francolí, en Tarragona.

Puente de la N-340 sobre el río Francolí, en Tarragona. / FERRAN NADEU

Europa Press

Europa Press

TARRAGONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 7,8 millones de euros el contrato de ejecución de las diferentes obras para adecuar el paso de peatones y bicis en la N-340 e instalar pantallas antirruido en la A-7 en Tarragona, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, el proyecto contempla la construcción de un carril de peatones y bicicletas en la N-340, entre el enlace con la autovía A-7 al nordeste de Tarragona y el límite del municipio de Tarragona con Altafulla, y otro en la misma vía, en el entorno del puente sobre el río Francolí.

"La situación de la N-340 en los tramos señalados, muy próximos al mar, ha provocado que en su entorno se hayan desarrollado numerosas urbanizaciones residenciales, cuyo uso ha evolucionado a primera vivienda", explica el Ministerio, lo que ha incrementado el tráfico peatonal y de bicicletas en la zona.

En paralelo, la licitación también contempla la instalación de pantallas acústicas en ambos márgenes de la autovía A-7, en el tramo conocido como el primer cinturón de Tarragona, para reducir los niveles de ruido en las zonas urbanas.

Noticias relacionadas y más

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual se ceden al municipio hasta 15 kilómetros, repartidos en varios tramos de las carreteras N-340, N-340A y T-11, con una inversión de unos 13 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  3. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  4. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya
  7. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  8. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico

El Gobierno adjudica por 7,8 millones las obras de adecuación urbana de la N-340 y A7 en Tarragona

El Gobierno adjudica por 7,8 millones las obras de adecuación urbana de la N-340 y A7 en Tarragona

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

'GH Dúo' se fija en el 'Benidorm Fest 2025' y ficha a Sonia Madoc como concursante... ¿con Selena Leo como pareja?

Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

Nueva acción decisiva de Santi Aldama: tapona la herida de los Grizzlies en el último suspiro ante los Spurs

Nueva acción decisiva de Santi Aldama: tapona la herida de los Grizzlies en el último suspiro ante los Spurs

DIRECTO | Trump anuncia que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

DIRECTO | Trump anuncia que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

El Editorial de Cristina Villanueva: Año nuevo, los mismos miedos

El Editorial de Cristina Villanueva: Año nuevo, los mismos miedos

El Umbráculo del parque de la Ciutadella se restaurará y se convertirá en un espacio de divulgación científica

El Umbráculo del parque de la Ciutadella se restaurará y se convertirá en un espacio de divulgación científica

Este viernes se elige al mejor The Car Of The Year 2026 en el salón de Bruselas

Este viernes se elige al mejor The Car Of The Year 2026 en el salón de Bruselas