La Generalitat destinará 600.000 euros a mejorar los accesos a la estación del AVE Camp de Tarragona

La Generalitat de Catalunya destinará 600.000 euros a la construcción de una nueva rotonda de acceso a la estación de la Alta Velocidad del Camp de Tarragona, ubicada en el término municipal de La Secuita (Tarragonès). Todavía sin un calendario previsto, el Departament de Territori ha anunciado la adjudicación del proyecto previo, que unirá la carretera de acceso a la estación y el futuro párquing previsto, responsabilidad de La Secuita.

La redacción del proyecto se ha adjudicado por 55.000 euros y un plazo aproximado de 5 meses, para la construcción de una rotonda en el cruce entre la C-421B y el acceso a la estación, además del aparcamiento de vehículos. La actuación, apuntan desde Territori, forma parte del acuerdo promovido entre la Generalitat, el Ayuntamiento de La Secuita, la Diputació de Tarragona y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y que tuvo lugar el pasado mes de octubre.

El proyecto incluirá técnicamente las actuaciones necesarias para la construcción de la rotonda y también la ejecución de las medidas complementarias. Además, se prevé la construcción de un itinerario para viandantes en el tramo viario de la carretera entre el acceso a la estación y el futuro párquing. En este sentido, el Departament estima que las obras comportarán una inversión de unos 600.000 euros, a los que hay que añadir la adjudicación de la redacción.

Más seguridad para los vehículos

La construcción de la rotonda y la adaptación de los accesos para viandantes es uno de los pasos previos para humanizar el entorno de la estación Camp de Tarragona y que forman parte del acuerdo entre las cuatro administraciones de hace tres meses. En ese pacto, calificado de histórico porque hacía casi dos décadas que se perseguía, el consistorio se comprometió a la construcción del nuevo aparcamiento junto a las instalaciones de la estación.

La construcción de este espacio para los vehículos estaba parada por la falta de esta glorieta que ahora la Generalitat ha iniciado. El futuro párquing estará a muy poca distancia de la estación, en unos terrenos de más de 14.000 metros cuadrados de extensión, titularidad del municipio, y tendrá una capacidad para unos 400 vehículos. Será de bajo coste y tendrá seguridad, en respuesta a las demandas de los usuarios de la estación, que desde hace años reclaman un aparcamiento en condiciones.