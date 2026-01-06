Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La macrofiesta 'rave' ilegal en La Sénia (Tarragona) se salda con un centenar de denunciados

Entre los denunciados hay ocho organizadores que habían usado el falso fondo de un camión para esconder el material de la fiesta y alcohol sin etiquertar

Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia haciendo las pruebas de alcoholemia y drogas con los Mossos

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia haciendo las pruebas de alcoholemia y drogas con los Mossos / Anna Ferràs / ACN

EFE

EFE

Tarragona
Los Mossos d’Esquadra han denunciado a cerca de cien participantes de la fiesta ilegal 'rave' celebrada durante cinco días en La Sénia (Montsià) por tenencia de drogas o armas, falta de respeto a los agentes, conducir sin carné o por infracciones de tráfico. Entre las denuncias de la policía catalana, constan ocho personas como organizadores que habrían ocultado en un falso fondo de un camión los equipos de sonido, el cableado, una nevera tipo barra de bar, bebidas alcohólicas sin etiquetado y una caja registradora.

La fiesta, que comenzó la noche del 31 de diciembre, se alargó hasta el domingo por la tarde, día 4 de enero, y reunió a cerca de mil personas en dos naves del polígono industrial Les Mataltes, en las afueras de la población de La Sénia.

Amplio dispositivo policial

Más de 250 agentes, repartidos en turnos, participaron en estos controles “para garantizar la seguridad de las personas, hacer cumplir la legalidad vigente y evitar incidentes de orden público”, señala la policía catalana. Los Mossos d’Esquadra delimitaron la zona y establecieron, hasta el lunes a las 15.00 horas, un control en los puntos de acceso y salida, donde se identificaron a 603 personas y 247 vehículos y realizaron pruebas de alcohol y drogas. En este control hubo 45 positivos por sustancias estupefacientes.

Según ha avanzado la agencia EFE, y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, los Mossos realizaron 37 denuncias administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana, 27 de las cuales fueron por tenencia de drogas, 9 por armas reglamentadas y 1 por falta de respeto a los agentes de la autoridad. También hubo una denuncia penal por conducir sin permiso; 52 administrativas en materia de tráfico y 8 actas administrativas por material relacionado con la organización. En total, 98 personas denunciadas tras la 'rave' en la población ebrense.

La 'rave' transcurrió sin incidentes graves a lo largo de cinco días, aunque los agricultores de las fincas de olivos colindantes han denunciado daños en sus cosechas de olivas, ya que hubo asistentes que acamparon y aparcaron vehículos en sus terrenos. Es la primera vez que se tiene constancia de una fiesta de este tipo en La Sénia.

TEMAS

