Es noticia
Sucesos

Un incendio quema una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Tarragona)

Los bomberos se centran en evitar que las llamas lleguen a la zona de los animales

Imagen de la nave afectada por el incendio, este martes en La Selva del Camp (Baix Camp).

Imagen de la nave afectada por el incendio, este martes en La Selva del Camp (Baix Camp). / Bombers

Un incendio afecta una nave de una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Baix Camp), este martes, 6 de enero. Ocho dotaciones de los Bombers de la Generalitat están trabajando para extinguir las llamas después de recibir el aviso a las 11:09 horas, el objetivo de los cuales es evitar que lleguen a la zona de los animales.

La granja se encuentra en el exterior de la población. Según apuntan los bomberos, el fuego afecta maquinaria y paja de la fábrica de animales y los efectivos se centran en alejar las llamas de los conejos y de otras instalaciones de la granja. Por el momento no hay constancia de heridos en el incendio.

En un primer momento, el incendio ha provocado una gran columna de humo, visible desde el pueblo de La Selva. Según ha avanzado Diari de Tarragona, el aviso de emergencia lo habría hecho un vecino de la población. Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado una dotación de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo de Agents Rurals y la policía local.

