Tarragona atiende a 15 personas 'sintecho' en el dispositivo de la Operación Iglú

El dispositivo organizado esta noche pasada en el marco de la activación de la fase 2 de la Operación Iglú ha localizado a 15 personas sin techo en las calles de Tarragona. Los equipos formados por trabajadoras de Servicios Sociales, voluntarios de Protecció Civil, de la Cruz Roja y agentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona han atendido a estas personas: de todas ellas, 9 han sido alojadas y 6 lo han rechazado, aun así, se les ha ofrecido bebidas calientes y mantas.

Por este operativo, el Ayuntamiento disponía de 11 camas para ofrecer alojamiento provisional. Pero mediante el trabajo continuado y preventivo del Punto de Atención a Personas Sin Techo (PASS), este el pasado viernes ya se alojaron 6 personas. El año pasado, durante este dispositivo, se alojaron un total de 6 personas. Este pasado octubre, un recuento del Ayuntamiento reveló que Tarragona tenía más de 80 personas durmiendo en las calles, la mayoría de ellas, hombres.

"No esperamos al frío extremo"

La concejal de Protecció Civil, Sonia Orts, ha explicado esta noche que “hemos activado la fase 2 de la Operación Iglú de forma preventiva ante las condiciones meteorológicas que tenemos por adelantado porque nuestra prioridad es proteger a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que duermen en la calle y que pueden sufrir de manera directa los efectos del frío”. En este sentido, ha añadido que “no esperaremos que el frío extremo llegue para actuar, la prevención es vital y por eso nos avanzamos”.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Cecilia Mangini, ha expuesto que desde el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona “se está haciendo un gran esfuerzo para abordar la problemática del sinhogarismo que afecta a todas las ciudades”. En este sentido, ha recordado que en octubre abrió puertas la Domus Mar, el Servicio de Acogida Temporal para jóvenes que se encuentran en situación de sinhogarismo. Actualmente, en esta equipación se está trabajando con 10 personas jóvenes alojadas. Además, también se dispone de 6 pisos de transición para personas sin hogar ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Ahora mismo, hay 13 personas en estos pisos y tres más pendientes de entrar.

Mangini ha destacado que, tras el trabajo que se está llevando a cabo a través de estos recursos, hay 23 personas que ya no duermen en la calle y que están inmersas en un proceso de reinserción.

Atención animal

Como novedad este año, como iniciativa de la consejería de Bienestar Animal, en la perrera municipal se habían preparado dos jaulas, con mantas y condicionadas por el frío, por si la pasada noche del 4 al 5 de enero se hubiera tenido que llevar un animal de alguna persona sin techo que hubiera aceptado el alojamiento. Esta opción sería solo de forma provisional, hasta que la persona abandonara el alojamiento facilitado por el Ayuntamiento.

La fase 1 del Protocolo Operación Iglú se activó de forma automática el día 1 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2026.