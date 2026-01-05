Reus refuerza la atención a las personas vulnerables con motivo de las bajas temperaturas

El Ayuntamiento de Reus ha reforzado la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con motivo de las bajas temperaturas. Se trata de una actividad coordinada por los diferentes departamentos municipales implicados en la atención a las personas vulnerables con el objetivo de informar la ciudadanía y de atender a las personas que lo puedan necesitar. En este sentido, trabajan conjuntamente el Área de Servicios en las Personas y Derechos Sociales, Guardia Urbana, Emergencias y Protección Civil, Brigadas Municipales y Salud.

En concreto, desde el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales se ha activado el refuerzo de llamadas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad a través de la empresa de Teleasistencia y el Equipo del Ámbito de Sinhogarismo en coordinación con Cruz Roja y la Guardia Urbana ofrece mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas que se puedan encontrar en la calle o en lugares donde haga mucho de frío.

En situaciones de riesgo por frío, el Ayuntamiento de Reus también hace un llamamiento a las familias, en especial a las que tienen gente mayor y niños, a tomar las medidas de prevención específicas que sean necesarias. En este sentido, el consistorio ha publicado estos consejos de autoprotección en caso de frío intenso:

Consejos preventivos:

Informaos de la previsión del tiempo y de las instrucciones de las autoridades.

Si os tenéis que desplazar, consultad el estado de la red viaria.

Estad atentos a familiares o vecinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, especialmente gente mayor, para que se protejan del frío.

En situación de emergencia, informaos a través de los medios de comunicación y los canales oficiales de las autoridades.

En casa:

Revisad la calefacción y manteneos en buen estado calderas y aparatos de combustión.

Evitad tener estufas de leña, carbón o gas y braseros en lugares cerrados. Si tenéis y notáis mareo, ventilad inmediatamente y, si hace falta, llamad al 112 o al 092.

Evitad utilizar velas. Si es la única alternativa, ponedlas en soportes adecuados.

Tened preparados aparatos de comunicación, linternas, alimentos calóricos, combustible de calefacción y un botiquín.

En zonas aisladas, mantened un pequeño chorro de agua corriente en los grifos para evitar que las cañerías se congelen.

Disponed de una reserva de agua por si el suministro queda afectado.

Si disponéis de riego automático, cerradlo y evitad actividades que puedan mojar las calles como regar o fregar.

En el exterior:

Evitad cambios repentinos de temperatura.

Evitad que salgan a la calle bebes, gente mayor y personas que sufran enfermedades respiratorias. Si tienen que salir, evitad espacios abiertos expuestos al frío y que estén mucho tiempo sin moverse.

Vestíos con ropa y calzado adecuado. Poneos varias capas.

Protegeos la cara y la cabeza. Tened a mano guantes y bufanda. Evitad la entrada de aire frío directa en los pulmones.

No ingiráis alcohol: puede dar una falsa sensación de calor.

Adecuad al frío la actividad profesional, deportiva y de ocio.

Si tenéis que coger el vehículo: