Ola de frío

Reus refuerza la atención a las personas vulnerables con motivo de las bajas temperaturas

Se ofrecen mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas 'sintecho'

Tarragona atiende a 15 personas 'sintecho' en el dispositivo de la Operación Iglú

Persona 'sintecho' en Barcelona, en una imagen de archivo.

Persona 'sintecho' en Barcelona, en una imagen de archivo. / ELISENDA PONS

El Periódico

El Periódico

Reus
El Ayuntamiento de Reus ha reforzado la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con motivo de las bajas temperaturas. Se trata de una actividad coordinada por los diferentes departamentos municipales implicados en la atención a las personas vulnerables con el objetivo de informar la ciudadanía y de atender a las personas que lo puedan necesitar. En este sentido, trabajan conjuntamente el Área de Servicios en las Personas y Derechos Sociales, Guardia Urbana, Emergencias y Protección Civil, Brigadas Municipales y Salud.

En concreto, desde el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales se ha activado el refuerzo de llamadas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad a través de la empresa de Teleasistencia y el Equipo del Ámbito de Sinhogarismo en coordinación con Cruz Roja y la Guardia Urbana ofrece mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas que se puedan encontrar en la calle o en lugares donde haga mucho de frío.

En situaciones de riesgo por frío, el Ayuntamiento de Reus también hace un llamamiento a las familias, en especial a las que tienen gente mayor y niños, a tomar las medidas de prevención específicas que sean necesarias. En este sentido, el consistorio ha publicado estos consejos de autoprotección en caso de frío intenso:

Consejos preventivos:

  • Informaos de la previsión del tiempo y de las instrucciones de las autoridades.
  • Si os tenéis que desplazar, consultad el estado de la red viaria.
  • Estad atentos a familiares o vecinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, especialmente gente mayor, para que se protejan del frío.
  • En situación de emergencia, informaos a través de los medios de comunicación y los canales oficiales de las autoridades.

En casa:

  • Revisad la calefacción y manteneos en buen estado calderas y aparatos de combustión.
  • Evitad tener estufas de leña, carbón o gas y braseros en lugares cerrados. Si tenéis y notáis mareo, ventilad inmediatamente y, si hace falta, llamad al 112 o al 092.
  • Evitad utilizar velas. Si es la única alternativa, ponedlas en soportes adecuados.
  • Tened preparados aparatos de comunicación, linternas, alimentos calóricos, combustible de calefacción y un botiquín.
  • En zonas aisladas, mantened un pequeño chorro de agua corriente en los grifos para evitar que las cañerías se congelen.
  • Disponed de una reserva de agua por si el suministro queda afectado.
  • Si disponéis de riego automático, cerradlo y evitad actividades que puedan mojar las calles como regar o fregar.

En el exterior:

  • Evitad cambios repentinos de temperatura.
  • Evitad que salgan a la calle bebes, gente mayor y personas que sufran enfermedades respiratorias. Si tienen que salir, evitad espacios abiertos expuestos al frío y que estén mucho tiempo sin moverse.
  • Vestíos con ropa y calzado adecuado. Poneos varias capas.
  • Protegeos la cara y la cabeza. Tened a mano guantes y bufanda. Evitad la entrada de aire frío directa en los pulmones.
  • No ingiráis alcohol: puede dar una falsa sensación de calor.
  • Adecuad al frío la actividad profesional, deportiva y de ocio.

Si tenéis que coger el vehículo:

  • Hacedlo solo si es necesario.
  • Consultad la información meteorológica y del tráfico.
  • Llevad el depósito de combustible lleno y cadenas.
  • Revisad neumáticos, el líquido anticongelante, estado de las baterías, luces y frenos.
  • Llevad ropa de abrigar, un teléfono móvil y el cargador, agua y alimentos energéticos.
  • Dentro del coche, si tenéis la calefacción puesta en marcha, renovad el aire de vez en cuando.
  • Tened cuidado con las placas de hielo.

TEMAS

