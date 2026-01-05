Ola de frío
Reus refuerza la atención a las personas vulnerables con motivo de las bajas temperaturas
Se ofrecen mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas 'sintecho'
Tarragona atiende a 15 personas 'sintecho' en el dispositivo de la Operación Iglú
El Ayuntamiento de Reus ha reforzado la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con motivo de las bajas temperaturas. Se trata de una actividad coordinada por los diferentes departamentos municipales implicados en la atención a las personas vulnerables con el objetivo de informar la ciudadanía y de atender a las personas que lo puedan necesitar. En este sentido, trabajan conjuntamente el Área de Servicios en las Personas y Derechos Sociales, Guardia Urbana, Emergencias y Protección Civil, Brigadas Municipales y Salud.
En concreto, desde el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales se ha activado el refuerzo de llamadas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad a través de la empresa de Teleasistencia y el Equipo del Ámbito de Sinhogarismo en coordinación con Cruz Roja y la Guardia Urbana ofrece mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas que se puedan encontrar en la calle o en lugares donde haga mucho de frío.
En situaciones de riesgo por frío, el Ayuntamiento de Reus también hace un llamamiento a las familias, en especial a las que tienen gente mayor y niños, a tomar las medidas de prevención específicas que sean necesarias. En este sentido, el consistorio ha publicado estos consejos de autoprotección en caso de frío intenso:
Consejos preventivos:
- Informaos de la previsión del tiempo y de las instrucciones de las autoridades.
- Si os tenéis que desplazar, consultad el estado de la red viaria.
- Estad atentos a familiares o vecinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, especialmente gente mayor, para que se protejan del frío.
- En situación de emergencia, informaos a través de los medios de comunicación y los canales oficiales de las autoridades.
En casa:
- Revisad la calefacción y manteneos en buen estado calderas y aparatos de combustión.
- Evitad tener estufas de leña, carbón o gas y braseros en lugares cerrados. Si tenéis y notáis mareo, ventilad inmediatamente y, si hace falta, llamad al 112 o al 092.
- Evitad utilizar velas. Si es la única alternativa, ponedlas en soportes adecuados.
- Tened preparados aparatos de comunicación, linternas, alimentos calóricos, combustible de calefacción y un botiquín.
- En zonas aisladas, mantened un pequeño chorro de agua corriente en los grifos para evitar que las cañerías se congelen.
- Disponed de una reserva de agua por si el suministro queda afectado.
- Si disponéis de riego automático, cerradlo y evitad actividades que puedan mojar las calles como regar o fregar.
En el exterior:
- Evitad cambios repentinos de temperatura.
- Evitad que salgan a la calle bebes, gente mayor y personas que sufran enfermedades respiratorias. Si tienen que salir, evitad espacios abiertos expuestos al frío y que estén mucho tiempo sin moverse.
- Vestíos con ropa y calzado adecuado. Poneos varias capas.
- Protegeos la cara y la cabeza. Tened a mano guantes y bufanda. Evitad la entrada de aire frío directa en los pulmones.
- No ingiráis alcohol: puede dar una falsa sensación de calor.
- Adecuad al frío la actividad profesional, deportiva y de ocio.
Si tenéis que coger el vehículo:
- Hacedlo solo si es necesario.
- Consultad la información meteorológica y del tráfico.
- Llevad el depósito de combustible lleno y cadenas.
- Revisad neumáticos, el líquido anticongelante, estado de las baterías, luces y frenos.
- Llevad ropa de abrigar, un teléfono móvil y el cargador, agua y alimentos energéticos.
- Dentro del coche, si tenéis la calefacción puesta en marcha, renovad el aire de vez en cuando.
- Tened cuidado con las placas de hielo.
