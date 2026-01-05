La previsión meteorológica obliga a Reus a recortar la Cabalgata de Reyes y a suprimir la presencia de animales

La Cabalgata de los Reyes Magos de Reus será más corta este lunes, 5 de enero, debido a la previsión de lluvias y nieve en la comarca del Baix Camp. Así lo ha anunciado este mediodía el Ayuntamiento de Reus que, ante la posibilidad de meteorología adversa, ha decidido mantener la rúa de la tarde pero eliminando algunas carrozas y la presencia de animales. Se prevé una asistencia de unas 30.000 personas, mientras que la Cabalgata tiene una implicación directa de centenares de participantes.

Desde Reus Cultura se está trabajando para "adaptar" la Cabalgata en función de la evolución del tiempo. Por el momento, el consistorio ha confirmado que se mantiene la llegada de Sus Majestades a la plaza Anton Borrell a las 16:30 horas, como está previsto, pero ha informado de una reducción de las carrozas participantes, que pasarán de 9 a 8, según confirman fuentes de Reus Cultura a EL PERIÓDICO. Se trata de una carroza en la que participaban menores de edad. El consistorio también ha anunciado que no participarán los habituales caballos en la rúa, con el objetivo de "agilizar" el acto y de ofrecer seguridad a los animales.

Reus Cultura indica que se mantiene "una especial atención a la meteorología" y que la información relativa a la Cabalgata se irá actualizando a lo largo de las próximas horas. Una de las acciones que está sobre la mesa, en caso de lluvias intensas o de mucho frío, es eliminar la Cabalgata y mantener la entrega de llaves que se realiza en la plaza Mercadal, aunque apuntan que "la previsión es que no empeorará el tiempo". Recomiendan informarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Reus y de Reus Cultura.

Recorrido y novedades

Este lunes, a lo largo de unos 2 kilómetros que por el momento mantienen el recorrido previsto, la Cabalgata de Reyes de Reus espera la presencia de miles de personas entre el público y el lanzamiento de cuatro toneladas y media de caramelos. A las 16:30 horas está prevista la llegada de Sus Majestades en la plaza Anton Borrell, en el parque de Sant Jordi. Desde allí, los Reyes se dirigirán al paseo Sunyer, el punto de partida de la Cabalgata.

Una vez en el paseo Sunyer, la Cabalgata se iniciará a las 18:30 horas y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad: plaza Oques, calle Sant Joan, arrabales de Jesús, Martí Folguera, Robuster, Sant Pere y Pallol, para seguir por las calles Doctor Robert, Selva del Camp y Amargura, y llegar finalmente a la plaza del Pintor Fortuny. Desde allí, los Reyes se dirigirán, ya sin las carrozas, hasta la plaza Mercadal por la calle Llovera, donde subirán al balcón y se les entregarán las llaves de toda la ciudad.

Este año, como novedad, el Ayuntamiento ha preparado un tramo tranquilo y adaptado para personas con sensibilidades sensoriales, en la calle de la Amargura, entre las calles de Salvador Espriu y Nolla. También se habilitará un espacio para personas con movilidad reducida en la plaza del Pallol.