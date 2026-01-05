Jordi Jordan (Movem-PSC) renuncia a la alcaldía de Tortosa y deja paso a Mar Lleixà (ERC) en virtud del pacto de gobierno

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha oficializado este lunes, 5 de enero, la renuncia al cargo. Lo ha hecho en virtud de un pacto de gobierno entre su coalición, Movem Tortosa y el PSC, y el partido que quedó en tercer lugar en las elecciones municipales de 2023, ERC. La renuncia de Jordan dará paso, este mismo sábado, a la elección de la nueva alcaldesa, Mar Lleixà, hasta las elecciones de 2027. Jordan llevaba poco más de dos años y medio en el cargo.

Jordan ha hecho efectiva la renuncia en su último pleno como alcalde, este lunes, en el que también ha hecho un balance positivo de su paso por la alcaldía y ha querido reivindicar algunas de las actuaciones realizadas durante su mandato. En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de las dos primeras guarderías públicas de la ciudad, durante la segunda mitad de 2025, así como la apuesta por la vivienda pública, con la promoción de 80 pisos nuevos en tres barrios del centro.

El todavía alcalde también ha recordado el proyecto de 25 millones de euros para el casco antiguo dentro del Pla de Barris, que recibirá la aportación económica de la Generalitat en su primera convocatoria, anunciada el pasado mes de diciembre. También ha mencionado la ampliación del Teatre Auditori Felip Pedrell. Jordan, en el discurso de final de mandato, ha dicho que dejaba una ciudad más "cohesionada, moderna y viva" que cuando cogió las riendas.

Relevo en la alcaldía

Este mismo sábado, 10 de enero, está prevista la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Tortosa para votar la elección de la nueva alcaldesa, Mar Lleixà (ERC), que este lunes hablaba de un "punto y seguido" en el gobierno ebrense, garantizando "continuidad, coherencia y futuro". Si nada se tuerce, Lleixà será alcaldesa lo que resta de mandato, hasta las elecciones de junio de 2027, con el mismo gobierno con Movem Tortosa-PSC.

Las agrupaciones locales de Tortosa de ERC, el PSC y Movem Tortosa, estas dos últimas en una coalición, aprobaron en junio de 2023, tras los últimos comicios municipales, la firma de un pacto de gobierno para hacerse con la alcaldía de la capital del Baix Ebre. En esas elecciones, Junts había sido el partido más votado, tras once años de gobiernos de la derecha catalana, primero con Ferran Bel (CiU) y luego con Meritxell Roigé (Junts). Al pacto para desbancar a Roigé de la alcaldía se le sumó la CUP con su único concejal, imprescindible para llegar a la mayoría absoluta.