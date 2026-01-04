Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Tarragona 2026: horario y recorrido

Este lunes por la tarde, fieles a la tradición de cada 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos harán su llegada a Tarragona y recorrerán las calles del centro de la ciudad antes de dar comienzo a ‘la noche más mágica del año’. Durante el desfile, tanto niños como adultos podrán disfrutar del paso de los Reyes y de sus extensos séquitos, que repartirán caramelos y recogerán las últimas cartas de aquellos niños que aún no las hayan entregado.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2025 en su ciudad, EL PERIÓDICO Tarragona pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Horarios de la Cabalgata de Reyes

Los Reyes de Oriente llegarán a Tarragona en barco, concretamente en el barrio marinero del Serrallo, como ya es tradicional, el mismo lunes 5 de enero de 2026 a las 18:15 h. Lo harán entre las sirenas de los demás barcos del Port de Tarragona y con 21 salvas pirotécnicas y fuegos artificiales, y se dirigirán primero al Teatret del Serrallo, donde la concejal de Cultura y Fiestas de Tarragona, Sandra Ramos, les dedicará un discurso de bienvenida a la ciudad.

A partir de aquí, la Cabalgata de Reyes 2025 comenzará su recorrido a las 19 h en la calle Reial del barrio del Port hasta la plaza de los Infants. Desde allí recorrerán el itinerario habitual de más de una hora y media con sus múltiples carrozas decoradas, sus séquitos multitudinarios y las imprescindibles compañías del elefante y los dromedarios, junto a los pajes reales y a numerosas figuras que representan a la ciudad. La Guardia Urbana motorizada abrirá la comitiva.

Desde la Part Baixa de Tarragona, la Cabalgata llenará de luces e ilusión la plaza de los Carros, la calle Apodaca, la plaza de la Mitja Lluna y la calle Unió hasta llegar a la Rambla Nova. Allí realizará dos vueltas en el tramo comprendido entre las calles de Sant Francesc y el Balcó del Mediterrani, para dirigirse más tarde por la calle Sant Agustí hasta la Rambla Vella. Allí bajarán de las carrozas y llegarán andando hasta la plaza de la Font y el palacio municipal a las 20:30 h, saludando personalmente a todos los niños y niñas.

Una vez en el escenario de la plaza de la Font, los Reyes Magos se dirigirán a toda la ciudadanía con un mensaje de paz antes de que el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, les entregue las llaves de todas las casas de la ciudad. Después de esto empezarán el reparto de regalos para todo el mundo.