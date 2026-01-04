La futura ley del taxi 'anti-Uber' levanta ampollas fuera del área metropolitana: "Está hecha a medida para Barcelona"

"Sea lo que sea lo que pase en Barcelona con la nueva ley del taxi, dudo mucho que en Tarragona lleguemos a notar ninguna consecuencia". Así de directo se muestra José Luis Aymat, secretario general y director de la Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT), la plataforma más importante de transportistas del Camp de Tarragona, ante la aprobación, prevista para 2026, de la norma reguladora que pretende erradicar a los VTC urbanos y reservará el servicio únicamente al taxi.

En este caso, asegura, la distancia no és solo geográfica: la realidad de las áreas metropolitanas de Tarragona y Barcelona difiere en densidad de población, capitalidad económica, atracción de turistas y organización de eventos internacionales, entre muchos otros temas. Por ello, Aymat se atreve a vaticinar que la incidencia del nuevo texto legal será efectiva solo en la ciudad condal y su entorno: "Esta ley está hecha a medida para Barcelona".

El representante del lobby del transporte lamenta que "la redacción se ha hecho solo con aportaciones de los taxistas de la AMB, junto con los políticos y Élite Taxi", pero que no ha contado con la opinión de los profesionales de fuera de la capital. "Al territorio no nos han dado ni la oportunidad", critica. Así, la FEAT se muestra expectante sobre la letra pequeña que tendrá la ley y admite que todavía no sabe cómo posicionarse: "De momento lo veo como una forma de blindar el taxi tradicional y esto está bien, pero tampoco está claro que acabe siendo todo como pide Élite Taxi". La tramitación de la ley incluirá numerosas comparecencias de afectados, entre los que podrían incluirse representantes de Tarragona, Lleida y Girona.

Un sector VTC pequeño y de lujo

La acumulación monumental de vehículos con los colores amarillo y negro, característica de los taxis de Barcelona, es una imagen dificil de ver en el Camp, incluso cerca de estaciones, hospitales o el mismo aeropuerto de Reus. La diferencia no es solo estética: en Tarragona los taxis lucen todos el color blanco con el escudo y la bandera de cada ciudad en diagonal, a veces con publicidad de alguna discoteca de Salou. En la práctica, el mayor contraste es que el uso del taxi es menor. En toda la provincia hay aproximadamente unas 500 licencias de taxi, tan solo una pequeña parte de las 14.600 que hay en toda Catalunya. De estas, Barcelona y su Área Metropolitana (AMB) reúnen más de 10.500.

Quizá por esto, el sector del taxi fuera del área metropolitana se ha mostrado reticente a la hora de pronunciarse en público sobre la ley, apuntando que la "importancia está en Barcelona". La Agrupació Radio Taxi, la empresa más importante en la ciudad de Tarragona, ha declinado la petición de este medio alegando un cambio inmediato en su dirección y problemas con la asamblea por anteriores declaraciones en medios de comunicación. "La relación con los VTC y la nueva ley son temas muy delicados", se limita a responder un portavoz de Radio Taxi.

Del mismo modo, el sector de los VTC (vehículos de transporte con conductor) también es mucho más reducido en Tarragona que en Barcelona y ocupa un nicho muy específico: "Aquí responden a la demanda de clientes 'premium' y conductores profesionales; los VTC para el público general se han centrado más en Barcelona". Aymat se refiere al sector de las limusinas y el transporte de lujo tarraconenses. Las pocas empresas de VTC que han operado los últimos años en la zona, o son pequeñas o bien ya han desaparecido.

El precio, el debate real en la calle

Con este contexto, el director de la FEAT asegura que hay taxis "más que suficientes" para cubrir la demanda de Tarragona y el Camp, muy lejos del reto que se le presenta a Barcelona, con un servicio ya tensionado de por sí, y ante una futura ley que plantea una eliminación paulatina de los VTC urbanos. "Por esto, la ley tendrá una incidencia relativa en Tarragona, por lo menos de forma inmediata, aunque quién sabe si en el futuro una empresa potente de alquiler de vehículos quiere venir a instalarse", resume.

El debate real en Tarragona es otro: el precio. La ciudad fue durante años la urbe con los taxis más caros de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Aunque no hay datos más recientes, Aymat reconoce que la situación no ha cambiado demasiado. "Es un precio razonable al servicio y a las horas que se prestan, similar a otros trabajos", defiende el director de la FEAT, que se pregunta: "En otros lugares de España los taxistas tienen que trabajar 14 horas para ganar lo que aquí ganamos en 8 horas, ¿quién quiere trabajar tanto?".

Iniciativa pionera en Salou para picos de turistas

El único momento en el que el sector del taxi se ve tensionado es en la época alta del turismo, cuando municipios como Salou, La Pineda y Cambrils se llenan en verano y el taxi aparece como una alternativa atractiva al transporte público. En este caso, Aymat reconoce un punto de "tensión", que no de saturación, aunque señala la iniciativa pionera de los taxis estacionales del Ayuntamiento de Salou. La pasada Semana Santa, esta población de la Costa Daurada se convirtió en la primera de Catalunya en conceder licencias temporales a taxistas, con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda puntual que supone el turismo.

Inicialmente, se hizo la prueba con cinco vehículos y para la temporada de verano ya se habían convertido en 45. El pueblo tarraconense, que llega a recibir ocho millones de turistas en pocos meses, buscaba "un modelo flexible y sostenible" y, a la vez, mostrarse como una ciudad abanderada de la modernización de la movilidad urbana y turística. En este sentido, José Luis Aymat valora muy positivamente la medida: "Debemos dar un buen servicio a la ciudadanía y a la gente de fuera, así que no debemos permitirnos el lujo de tener a gente esperando a los taxis cuando tenemos de sobras".