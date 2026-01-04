Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde el 31 de diciembre

Continúa la ‘rave’ ilegal en un polígono de la Sénia (Tarragona) pese a la lluvia y las bajas temperaturas

El Ayuntamiento y la policía calculan que todavía hay cerca de medio millar de jóvenes

Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia haciendo las pruebas de alcoholemia y drogas con los Mossos

Uno de los asistentes de la 'rave' ilegal de La Sénia haciendo las pruebas de alcoholemia y drogas con los Mossos / Anna Ferràs / ACN

Anna Ferràs / ACN

La ‘rave’ ilegal que arrancó la noche de Fin de Año en la Sénia, en el Montsià, continúa este domingo. En torno a las naves ocupadas del polígono de les Mataltes se ven menos vehículos que los días anteriores, la música ha bajado el volumen, pero la fiesta no se ha detenido, aunque han bajado notablemente las temperaturas y cae una ligera lluvia insistente.

Tiendas y vehículos alrededor de la nave donde se celebra una 'rave' ilegal en La Sénia

Tiendas y vehículos alrededor de la nave donde se celebra una 'rave' ilegal en La Sénia / Anna Ferràs / ACN

El Ayuntamiento de la Sénia y los Mossos d'Esquadra calculan que todavía hay entre 400 y 500 jóvenes concentrados. La alcaldesa Victòria Almuni ha reconocido que la zona se ha convertido “en un punto débil” y que se debería intensificar la vigilancia para evitar que la situación se repita. Algunos agricultores han denunciado desperfectos en las fincas próximas a la ‘rave’.

