Desde el 31 de diciembre
Continúa la ‘rave’ ilegal en un polígono de la Sénia (Tarragona) pese a la lluvia y las bajas temperaturas
El Ayuntamiento y la policía calculan que todavía hay cerca de medio millar de jóvenes
Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)
Anna Ferràs / ACN
La ‘rave’ ilegal que arrancó la noche de Fin de Año en la Sénia, en el Montsià, continúa este domingo. En torno a las naves ocupadas del polígono de les Mataltes se ven menos vehículos que los días anteriores, la música ha bajado el volumen, pero la fiesta no se ha detenido, aunque han bajado notablemente las temperaturas y cae una ligera lluvia insistente.
El Ayuntamiento de la Sénia y los Mossos d'Esquadra calculan que todavía hay entre 400 y 500 jóvenes concentrados. La alcaldesa Victòria Almuni ha reconocido que la zona se ha convertido “en un punto débil” y que se debería intensificar la vigilancia para evitar que la situación se repita. Algunos agricultores han denunciado desperfectos en las fincas próximas a la ‘rave’.
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida