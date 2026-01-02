Tráfico
Mossos busca a un conductor por arrollar a un ciclista en la C-12 y darse a la fuga
El incidente se ha producido al mediodía en el punto kilométrico 75 a su paso por el municipio de Garcia, en la comarca de la Ribera d'Ebre
Los Mossos d'Esquadra buscan al conductor de un turismo que este viernes ha arrollado a un ciclista en la C-12 y se ha dado a la fuga, según ha avanzado 'Diari de Tarragona' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmado a Europa Press que el incidente se ha producido sobre las 12.00 horas en el punto kilométrico 75 de la C-12 a su paso por el municipio de Garcia, en la comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona).
El ciclista ha resultado herido menos grave y no se teme por su vida, mientras que el conductor ha huido del lugar de los hechos.
