Una macrofiesta 'rave' ilegal reúne a unas mil personas en un polígono de La Sénia (Tarragona)

Cerca de mil personas están congregadas en una macrofiesta ilegal en La Sénia (Montsià), desde el pasado 31 de diciembre por la noche. La 'rave' tiene lugar en el polígono industrial Les Mataltes, en el extremo sur de la demarcación de Tarragona. La policía local y los Mossos d'Esquadra están controlando los accesos al polígono para evitar la llegada de más vehículos, aunque no se prevé ningún desalojo por el momento. Por ahora, no se han registrado incidencias remarcables.

La 'rave' se está desarrollando en dos naves del polígono, mientras que los alrededores, que son mayoritariamente campos de olivos y accesos menores, están ocupados por centenares de vehículos de los asistentes. El control de la policía se concentra ahora en patrullajes interiores y en vigilar las vías de acceso, como los caminos rurales, para evitar una mayor concurrencia. La alcaldesa de la población, Victòria Almuni, señala en declaraciones a EL PERIÓDICO que hay asistentes que pretenden acceder al recinto "a pie o en bicicleta".

Almuni se ha desplazado este viernes por la mañana hasta el lugar de los hechos. Ha agradecido la actuación "impecable" de la policía catalana y ha revelado que los asistentes a la 'rave' son de varias procedencias: "Se ven matrículas de Alemania, Francia, Italia y Andorra, pero también algunas de aquí". Almuni cita fuentes policiales al declarar que hay cerca de mil asistentes en la 'rave', calculadas a través de la cantidad de vehículos presentes. "Me imagino que si vienen de muy lejos, muchos no se conforman en irse tan fácilmente", asume la representante municipal.

Inquietud en el pueblo

La situación a primera hora, asegura, era de relativa tranquilidad, debido a que los asistentes "debían estar descansando en los coches" tras dos noches seguidas de música y actividad. "Esto es algo que no se había visto nunca en La Sénia, al pueblo no nos llega el ruido pero sí que genera inquietud entre la gente", ha declarado Almuni a este medio.

El consistorio supo de la existencia de una macrofiesta este 1 de enero a primera hora, aunque la rave llevaba activa desde aproximadamente las 22:00 horas del día anterior. Rápidamente, el Ayuntamiento de La Sénia se puso en contacto con los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de la situación con la presencia de varias dotaciones.