Movilidad
Cortada la autopista AP7 en Cambrils (Tarragona) en sentido sur por un camión volcado
Se realizan desvíos desde la carretera N-340 hasta el punto kilométrico 281
Primera afectación del nuevo año en la autopista AP7 en las comarcas de Tarragona. Este viernes, 2 de enero, a primera hora, ha volcado un camión en el término municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), lo que provoca el corte de la circulación en los dos carriles en sentido sur. Se están realizando las tareas de retirada del vehículo accidentado, que ha quedado fuera de la pista.
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa del corte a partir de la salida 265 en Cambrils, y que se realizan desvíos desde la carretera N-340 hasta el punto kilométrico 281 desde la autopista afectada en Vandellòs i l'Hospitalet.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente ni si ha habido heridos, que ha provocado que el camión quedara volcado fuera de la pista de circulación.
