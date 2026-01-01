Cambrils espera conseguir 25 millones en la segunda convocatoria del Pla de Barris: "Somos la tercera ciudad del Camp de Tarragona"

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein (NMC), cree que en la segunda convocatoria del Pla de Barris del Govern, prevista para los meses de mayo y junio de 2026, la ciudad del Baix Camp tendría que ser una de las beneficiadas del reparto económico de las subvenciones. Este pasado lunes, durante la presentación de los presupuestos municipales para el año que viene, que ascienden a 62 millones de euros y marcan un nuevo récord local, el máximo representante cambrilense se mostró esperanzado para recibir parte de los 25 millones de euros de su propuesta para los barrios del centro.

La primera convocatoria del Pla de Barris del Govern, resuelta el pasado mes de diciembre, dejó las grandes ciudades de la demarcación como receptoras: Tarragona, Reus, Amposta, Tortosa y Calafell (Baix Penedès) recibirán 65,5 millones de euros por sus proyectos de transformación de los barrios más degradados. Otros municipios que concurrían con sendas propuestas, entre los cuales, Cambrils, El Vendrell o Mont-roig del Camp, se quedaron fuera: la segunda convocatoria, en apenas 5 meses, dará otra oportunidad a estas ciudades.

"Sabíamos que entrarían las grandes ciudades capitales del territorio, pero imagino que después, la tercera ciudad del Camp de Tarragona tendrá que tener este reconocimiento", dijo Klein, en referencia a Cambrils. El alcalde usó este argumento para defender un proyecto de 25 millones presentado en octubre y que fue, en realidad, una evolución del llevado a cabo en el centro de la ciudad en la era del president Maragall: "Tenemos la confianza de que es un buen proyecto, es una ampliación de la primera ley de barrios".

Acciones del Pla de Barris

Ahora, con la segunda convocatoria a la vuelta de la esquina, ayuntamientos como los de Cambrils revisarán el proyecto inicial y realizarán las modificaciones oportunas para volver a concurrir al Pla de Barris del Govern. En este sentido, la planificación propuesta se centra en una profunda transformación integral, social y urbanística de los entornos de Eixample Vila, el Barri Antic y La Pallissa, en el centro del municipio, con 31 actuaciones.

Entre estas acciones, destaca en primer lugar la finalización del Teatre Auditori, actualmente abandonado, que se ha convertido en una prioridad para el govern local: "Vamos a aceptar la primera propuesta millonaria que nos llegue" para desencallar el proyecto, aseguró Klein el lunes. Con una inversión de 7,5 millones de euros, está previsto dar una nueva funcionalidad al equipamiento y destinar algunos espacios a la escuela de música.

Entre otras acciones propuestas en el Pla de Barris, hay la recuperación de la zona verde del barranco Verge del Carme, la renaturalización de la avenida Vidal i Barraquer y la reordenación de la avenida Baix Camp. La candidatura también incluye acciones como la rehabilitación del Celler de Cambrils, subvenciones para la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, instalación de cámaras de lectura de matrículas y otros proyectos sociocomunitarios.

Algunos de estos proyectos ya están licitados o iniciados, por lo que el consistorio los pudo incluir en los presupuestos 2026 presentados este pasado lunes. Sin embargo, otras acciones dependen de la posible aportación de la Generalitat a través del Pla de Barris, por lo que no fueron incluidas en las cuentas que llegarán al pleno municipal este enero. David Chatelain (PP), concejal de Hacienda de Cambrils, afirmó: "El Pla de Barris es muy ambicioso y tiene unas magnitudes inciertas que no garantizan que se acabará realizando todo lo que el municipio propone, pero en caso de recibir subvenciones para las inversiones ya planificadas, nos permitiría ahorrar y destinarlo a futuras acciones".

Mont-roig se reafirma en su proyecto

El municipio vecino de Mont-roig del Camp (Baix Camp) también anunció que se volvería a presentar en la segunda convocatoria del Pla de Barris. En un comunicado, el consistorio aseguró que "confiaba plenamente en un proyecto que contaba con un amplio consenso político y ciudadano" y apuntaba a algunas modificaciones para "reforzar sus puntos fuertes" y tener más garantías. El proyecto elaborado por Mont-roig responde "a una visión estratégica e integral de transformación urbana, social y económica del núcleo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social". Esta propuesta fue trabajada con el apoyo de todos los grupos del consistorio.