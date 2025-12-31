Detenidos en Tarragona cuatro miembros de una banda por cultivo y tráfico de marihuana

La Guardia Civil desmanteló, el 17 de diciembre, dos plantaciones de marihuana en Montblanc y Roda de Berà (Tarragona) con un total de 102 plantas en su máximo desarrollo y detuvo a cuatro personas por los delitos de tráfico de drogas, cultivo de marihuana, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico, según informa el instituto armado este miércoles.

Las plantaciones estaban en el interior de dos inmuebles y, según la Guardia Civil, la marihuana incautada tendría un valor en el mercado ilícito de 142.734 euros. Los agentes intervinieron también material logístico valorado en 109.973 euros.

Los inmuebles disponían de aislamientos, acústicos y visuales para evitar que la droga fuera detectada desde el exterior e incluso contaba con “sofisticados sistemas” para enmascarar el olor que desprende la flor de la marihuana.

La investigación, iniciada hace ocho meses, concluyó el pasado 17 de diciembre con dos entradas y registros en Montblanc y Roda de Berà, el desmantelamiento de dos cultivos y la detención de cuatro personas, de entre 27 y 32 años y nacionalidad albanesa.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico y cultivo de droga, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico -con un consumo fraudulento de electricidad de casi 46.000 euros-.

El juzgado de instrucción número 8 de los de El Vendrell (Tarragona) decretó el ingreso en prisión de los arrestados.