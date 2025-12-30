El sistema de recogida puerta a puerta fracasa entre los vecinos de Cambrils: “Si no lo utiliza nadie, ¿qué sentido tiene?”

Marcha atrás del Ayuntamiento de Cambrils en la prueba piloto del sistema de recogida puerta a puerta, que hacía un año y medio que estaba implementado en dos urbanizaciones de la ciudad. Las reticencias del vecindario, así como el pobre seguimiento que ha tenido la propuesta de la recogida selectiva, han hecho que este martes, 30 de diciembre de 2025, sea el último que el camión de la basura pasará por las calles de Vilafortuny y de Molí de la Torre y quedará sustituido por la práctica de los contenedores de superficie. La ciudadanía aplaude el cambio de rumbo asegurando que “el servicio no ha funcionado”, mientras que el Ayuntamiento reconoce el error y no cierra la puerta a reintroducir el servicio "en mejores condiciones".

El fracaso del sistema puerta a puerta, también conocido por las siglas PAP, se hizo patente el pasado mes de febrero, cuando se supo que el Ayuntamiento abandonaba la prueba piloto en los dos barrios y volvía al sistema habitual de recogida que se ha mantenido en el resto la ciudad. En aquel momento, solo 120 viviendas de las 2.200 que hay en los barrios afectados utilizaban el sistema, un 5,5% del total, que todavía ha disminuido más los últimos meses. La inestabilidad política, con la dimisión del anterior alcalde, ha impedido que Secomsa, la empresa encargada del servicio de limpieza en Cambrils, hiciera efectivo el cambio del sistema de recogida.

La oposición vecinal: "Nos sentimos tontos"

“Al final, el servicio habrá desaparecido igual que llegó, sin pena ni gloria, y ahora ya hemos vuelto a la normalidad de los contenedores que hay en todas partes”, explica Patricia Vives, vecina de la calle Francesc Català i Roca, en pleno barrio del Molí de la Torre. Esta y otras urbanizaciones, como Mas d'en Bosch, Tallats, Jardins, Ametllers y del Castell, dentro del barrio de Vilafortuny, fueron las escogidas para implementar una prueba piloto el día 1 de julio de 2024, con el objetivo de mejorar la recogida selectiva y lograr los niveles que requiere la Unión Europea.

“Yo no utilizo el servicio pero sí huelo los malos olores por las noches, cuando voy a tirar la basura o a sacar el perro a pasear”, lamenta Vives. Con todo, reconoce que la presencia de basura en la calle no ha favorecido la aparición de ratas, cucarachas ni otras plagas. La vecina asegura que "entiende" que el Ayuntamiento "tenía que hacer la prueba" pero que "ahora se ha demostrado que no ha funcionado; y no hay que seguirlo intentando".

Durante un año y medio, de forma voluntaria, los vecinos podían adherirse al servicio PAP con el material que ofrecía el consistorio, y la recogida se hacía de forma alternada, con horarios nocturnos determinados, en los dos barrios residenciales de Molí de la Torre y de Vilafortuny. “No nos gustaba tener que calcular siempre qué basura podíamos sacar y cuál no, teníamos que guardar los desechos en casa durante unos días”, critica Alejandro Ribera, residente del entorno de la calle del Camí de Mas Clariana. Él, como otros muchos, afirma que empezó utilizando el servicio “para ver como iba” pero que no le convenció y que pronto volvió al sistema anterior.

En este sentido, en la página web del Ayuntamiento todavía está activo el portal informativo del servicio PAP, donde se explica que “la frecuencia de recogida de las diferentes fracciones es suficiente para una vivienda” y se avisa de que aumentarla “duplicaría el coste y no supondría una mejora sustancial” para los vecinos. “Vemos como en nuestra calle no lo utiliza nadie y esto te hace sentir tonto porque al final piensas: ¿y esto qué sentido tiene? Llegas a la conclusión de que no sirve para nada, está bien que lo quiten”, resume Ribera.

Cartel informativo del Ayuntamiento de Cambrils en los contenedores avisando del final del puerta a puerta. / Jan Magarolas

Este mismo lunes por la mañana, horas antes de las últimas recogidas selectivas, en algún portal todavía había lo cubo gris, a pesar de que encontrar un vecino partidario del sistema PAP en el barrio no ha sido posible. En los contenedores, que no se han llegado a retirar en ningún momento porque la prueba piloto era voluntaria, el consistorio ha colgado unos carteles informativos avisando de que el servicio PAP se deja de prestar “de forma definitiva” y agradeciendo la implicación del vecindario. Forma parte de las acciones para informar a la ciudadanía que se retoma el anterior servicio.

Otro vecino reconoce indiferencia por el PAP insinuando que el reciclaje "no es real" mientras tira la basura a plena luz del día, en la zona Ametllers, el mediodía previo al final del servicio. Precisamente, la presencia de contenedores de forma paralela al PAP ha creado la percepción en el vecindario de que el gasto económico del Ayuntamiento podía ser mucho mayor, al tener que hacer frente a dos servicios a la vez, a pesar de que aseguran que “no se ha notado” en la tasa municipal de la basura. Entre otros inconvenientes que han encontrado algunos vecinos, hay las dificultades añadidas de las personas con movilidad reducida, que tienen que contar con más espacio de gestión de la basura en casa, explican las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Klein: “Quizás no eran los mejor barrios”

Desde el Ayuntamiento de Cambrils, el alcalde Oliver Klein (NMC) asegura a este medio que el gobierno anterior activó el PAP "a marchas forzadas y con muy poca información vecinal", lo que habría provocado el "boicot" entre los vecinos. "Solo ha participado menos de un 10% de los vecinos y era un compromiso del nuevo gobierno revertirlo", remarca Klein, que apunta que Vilafortuny y el Molí de la Torre "tampoco eran seguramente los mejores barrios para la prueba piloto". De este modo, tal como explicó hace dos semanas, el consistorio obedece a “la voluntad de dar respuesta a la opinión de la ciudadanía”, mayoritariamente contraria al PAP.

En su día, los vecinos de los dos barrios entregaron más de 2.000 firmas al Ayuntamiento de Cambrils en contra de la implantación del nuevo sistema, e incluso se organizaron algunas concentraciones de rechazo. A partir de ahora, el consistorio tendrá que buscar otras maneras de cumplir los requisitos de sostenibilidad y reciclaje de Europa: los contenedores con identificación personal, estrenados hace un año y con buen recibimiento, se mantendrán. Sin embargo, el alcalde no descarta, a pesar del fracaso del PAP, que "en un futuro, sin concretar, se pueda retomar la iniciativa, mejor preparada, en mejores condiciones y, especialmente, con un consenso ciudadano amplio".

Capafonts y La Febró tampoco quieren el PAP

La realidad del sistema puerta a puerta en el Baix Camp es radicalmente diferente a la de Cambrils. Secomsa, que presta el servicio a la práctica totalidad de los municipios de la comarca, ha implementado el PAP en una decena de municipios, entre los cuales Prades, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp y Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant. En otros pueblos, como Riudecanyes y Riudecols, el PAP es el sistema habitual desde el 2014 y el 2018, respectivamente.

De este modo, Cambrils se convierte en la primera ciudad de la demarcación de Tarragona al abandonar la prueba piloto del PAP parcial, pero se suma a una lista que ya incluía dos pueblos en el Baix Camp: Capafonts y La Febró eliminaron esta recogida el año pasado alegando deficiencias en el servicio, descoordinación y aumento de las tasas. El servicio puerta a puerta funciona muy bien en la mayoría de pueblos, pero no ha acabado de encajar en otros.