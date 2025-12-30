Navidades
Salou muestra un pesebre con personajes ilustrados por Pilarín Bayés
La exposición es gratuita y se puedrá visitar hasta el 10 de enero
Un pueblo de Tarragona ha levantado el árbol de Navidad de ganchillo más alto de Catalunya
Salou (Tarragonès) exhibe, hasta el 10 de enero, un pesebre de grandes dimensiones con personajes ilustrados por la dibujante barcelonesa Pilarín Bayés. El montaje, ubicado en una sala de la Torre Vella, recrea el Nacimiento con el Niño Jesús, María, José, los 'pastorets' y los Reyes Magos, a través del estilo característico de Bayés, "con una mirada dulce, cercana y cargada de narrativa visual", señala el Ayuntamiento de Salou en un comunicado.
El pesebre tiene un componente pedagógico, para acercar la tradición navideña a los más pequeños de "una manera accesible, amable y contemporánea".
Según el consistorio, no se trata de una exposición estática, sino que "invita a los visitantes a descubrir la Navidad escena a escena", mediante "pequeños detalles, gestos y situaciones que despiertan la curiosidad".
El pesebre, que cuenta con acceso gratuito, forma parte de la programación de actividades de Navidad de Salou. "La exposición es una propuesta ideal para disfrutar en familia del espíritu navideño en el corazón del municipio", concluye el Ayuntamiento.
- Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
- El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
- Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”
- Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
- Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo