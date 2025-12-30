Salou muestra un pesebre con personajes ilustrados por Pilarín Bayés

Salou (Tarragonès) exhibe, hasta el 10 de enero, un pesebre de grandes dimensiones con personajes ilustrados por la dibujante barcelonesa Pilarín Bayés. El montaje, ubicado en una sala de la Torre Vella, recrea el Nacimiento con el Niño Jesús, María, José, los 'pastorets' y los Reyes Magos, a través del estilo característico de Bayés, "con una mirada dulce, cercana y cargada de narrativa visual", señala el Ayuntamiento de Salou en un comunicado.

El pesebre tiene un componente pedagógico, para acercar la tradición navideña a los más pequeños de "una manera accesible, amable y contemporánea".

Según el consistorio, no se trata de una exposición estática, sino que "invita a los visitantes a descubrir la Navidad escena a escena", mediante "pequeños detalles, gestos y situaciones que despiertan la curiosidad".

El pesebre, que cuenta con acceso gratuito, forma parte de la programación de actividades de Navidad de Salou. "La exposición es una propuesta ideal para disfrutar en familia del espíritu navideño en el corazón del municipio", concluye el Ayuntamiento.