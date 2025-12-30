Esta es la gran multinacional de la comida rápida que aterriza por primera vez en El Vendrell

El Vendrell ya cuenta con otro establecimiento de comida rápida, esta vez en las afueras. La conocida multinacional McDonald's ha abierto este diciembre su primer local en la capital del Baix Penedès, dentro de su plan de expansión en Catalunya.

Con una superficie de 350 metros cuadrados, el nuevo establecimiento incorpora las últimas novedades de la marca, como los quioscos digitales y el servicio en mesa. También ofrece productos McCafé y servicios como McAuto y McDelivery, así como una zona de juegos infantiles, pensada para el ocio familiar.

El establecimiento de la multinacional está ubicado en la calle de Les Mates, 1, del Vendrell, en un polígono industrial fuera del núcleo urbano con otras cadenas de comida rápida y de supermercados. Este se erige como una apuesta por el desarrollo económico y social del territorio, ya que conllevará la creación de 40 puestos de trabajo. La inauguración del local contó con la presencia del alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.

En unas declaraciones recogidas en el Diari Més, el franquiciado del nuevo restaurante, Juan Carlos Melero, destaca la importancia de la apertura en el Vendrell: "La llegada de McDonald's supone todo un reto que nos llena de ilusión. Esperamos convertirnos en un punto de encuentro para vecinos donde poder disfrutar de buenos momentos".

El establecimiento del Vendrell se suma a otras aperturas que la multinacional ha realizado de forma simultánea en restaurantes de Cornellà de Llobregat, Madrid, Andalucía y Castilla y León, en el marco del plan de expansión de la empresa. Estas aperturas han generado la creación de cerca de 250 nuevos puestos de trabajo en total.