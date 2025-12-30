Seguridad ciudadana
La futura comisaría mixta entre los Mossos y la Guardia Urbana de Tarragona costará 1,6 millones y abrirá en 2028
Se situará en la planta inferior de la estación de autobuses y tendrá un espacio de más de 800 m2
COMPROMISO | La Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona proyectan la futura comisaría policial mixta en la estación de autobuses
SEGURIDAD | El Vendrell y Salou encabezan el descenso de la criminalidad en la demarcación de Tarragona este 2025
Ya hay fecha y presupuesto para la puesta en marcha de la futura comisaría mixta de proximidad entre los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Tarragona, situada en la plaza Imperial Tarraco. Costará 1,6 millones de euros, aportados a partes iguales entre el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya, y abrirá sus puertas a finales de 2028. Esto se suma al convenio patrimonial que firmaron ambas administraciones a principios de este mes de diciembre, en el que se anunció que el espacio compartido dispondría de unos 812 metros cuadrados.2
Este martes, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha visitado las instalaciones que albergarán, en un futuro, la comisaría mixta de los Mossos y la policía local tarraconense, ubicada en la planta inferior de la estación central de autobuses. La visita, que ha contado con la presencia del alcalde, Rubén Viñuales (PSC), y de otros cargos municipales y policiales, también ha servido para desvelar el calendario previsto para las instalaciones: a principios de 2026 se licitará el proyecto, a cargo del Departament d'Interior, y en 2027, con el proyecto redactado, se licitarán las obras, que asumirá el Ayuntamiento. "Estas tendrán una duración prevista de un año, por lo que a finales de 2028 tendríamos que tener finalizada la comisaría", ha confirmado Parlon.
El coste del nuevo equipamiento es de 1,6 millones de euros, que aportarán a partes iguales el consistorio y la Generalitat, dado que la gestión de las instalaciones se repartirá entre los Mossos y la Guàrdia Urbana. La comisaría se ha proyectado de proximidad para la ciudadanía, ya que está ubicada en el centro de la ciudad y de fácil acceso a pie, aunque la cercanía con la avenida de Roma favorece una entrada y salida rápida. "La comisaría será de importancia capital para Tarragona, será un espacio adaptado a las necesidades, el crecimiento y la dinámica de la ciudad", ha explicado la consellera de Interior.
Por su parte, el alcalde Viñuales ha explicado que la ciudad "gana en eficiencia porque se optimizan los servicios públicos, se dará una respuesta mucho más ágil a las necesidades de la ciudadanía" y que ubicar la comisaría en la plaza Imperial Tarraco "tendrá un efecto disuasorio y fortalecerá la percepción de la seguridad" de los tarraconenses.
Un modelo de éxito
La comisaría servirá para presentar y tramitar las denuncias de la ciudadanía en ambos cuerpos policiales y también para las acciones de seguridad de proximidad. Esto forma parte de la estrategia de coordinación impulsada por el Departament d'Interior, que en la ciudad de Tarragona es habitual desde hace años. "La percepción de la seguridad pasa por la buena coordinación policial y este equipamiento lo garantizará con una tarea compartida", ha dicho Parlon.
La acción policial coordinada se servirá de las experiencias previas en otras ciudades: la titular de Interior ha mencionado el caso de Banyoles, donde se impulsó una implicación 50/50 de los Mossos y de la policía local. El éxito en la prueba de la ciudad gerundense ha empujado a la Generalitat a "ampliar" la coordinación policial. Esto se sumará al plan de Interior de aumentar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra con hasta 6.000 nuevos agentes hasta el 2030. Aunque no ha precisado las cifras para la ciudad, Parlon ha asegurado que "está previsto que llegue a Tarragona".
