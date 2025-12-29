Sucesos
Tres personas intoxicadas por inhalación de humo en una vivienda de Reus
Bombers de la Generalitat ha acudido con dos dotaciones
Tres personas han resultado intoxicadas por humo este lunes en una vivienda de Reus (Tarragona) y han sido evacuadas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), según informan los Bombers de la Generalitat de Catalunya.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 08:31 horas de la mañana y los bomberos han enviado dos dotaciones al edificio afectado, que consta de dos plantas. Este está ubicado en la calle Illa de Buda, cerca de la estación de autobuses, en el sur de la capital del Baix Camp.
Los bomberos han revisado el inmueble, donde no había fuego pero sí humo, que ha causado la intoxicación de las tres personas.
