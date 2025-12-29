Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiLluvias ValenciaViolencia géneroLey taxiNaufragio IndonesiaJoan LaportaColegioParets del VallèsSamanta VillarBrigitte Bardot
instagramlinkedin

Sucesos

Tres personas intoxicadas por inhalación de humo en una vivienda de Reus

Bombers de la Generalitat ha acudido con dos dotaciones

Una ambulancia del SEM, en una imagen de archivo.

Una ambulancia del SEM, en una imagen de archivo. / Policia Local Vilanova i la Geltrú

EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres personas han resultado intoxicadas por humo este lunes en una vivienda de Reus (Tarragona) y han sido evacuadas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), según informan los Bombers de la Generalitat de Catalunya.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 08:31 horas de la mañana y los bomberos han enviado dos dotaciones al edificio afectado, que consta de dos plantas. Este está ubicado en la calle Illa de Buda, cerca de la estación de autobuses, en el sur de la capital del Baix Camp.

Los bomberos han revisado el inmueble, donde no había fuego pero sí humo, que ha causado la intoxicación de las tres personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
  3. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  4. Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
  5. El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
  6. Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias
  7. Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
  8. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil

Control policial con drones y detectores de metales en Maria Cristina para la noche de Fin de Año

Control policial con drones y detectores de metales en Maria Cristina para la noche de Fin de Año

Tres personas intoxicadas por inhalación de humo en una vivienda de Reus

Tres personas intoxicadas por inhalación de humo en una vivienda de Reus

Feijóo presume de no haber borrado sus mensajes con Mazón y de haber colaborado con la jueza

Feijóo presume de no haber borrado sus mensajes con Mazón y de haber colaborado con la jueza

¿Indemnizar al viajero o multar a Renfe?

¿Indemnizar al viajero o multar a Renfe?

Cambrils aprobará un presupuesto 2026 de 62 millones de euros, el más alto de su historia, y exhibe "estabilidad económica"

Cambrils aprobará un presupuesto 2026 de 62 millones de euros, el más alto de su historia, y exhibe "estabilidad económica"

El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa

El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa

Mercadona ficha al primo que siempre pela las uvas antes de las campanadas

Mercadona ficha al primo que siempre pela las uvas antes de las campanadas

¿Quién fabrica las baterías de los coches eléctricos?

¿Quién fabrica las baterías de los coches eléctricos?