Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre en Tarragona por su gira 'Greatest Hits Concerts 2026'

Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre del año que viene en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marco de su gira 'Greatest Hits Concerts 2026', informa el recinto en un comunicado este lunes.

El espectáculo celebrará sus 30 años de carrera y repasará los "principales hitos" de la discografía de Mónica Naranjo con banda, coristas y bailarines, y las entradas estarán a la venta a partir de este martes.

"Estos 30 años se me han pasado volando. Y lo mejor de todo, es que después de todo este tiempo, seguimos con más energía e ilusión que nunca", señaló recientemente la artista; y el concierto contará con éxitos como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Europa'