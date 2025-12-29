Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

30 años de carrera

Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre en Tarragona por su gira 'Greatest Hits Concerts 2026'

La cantante ha señalado que "después de todo este tiempo, seguimos con más energía e ilusión que nunca"

Imagen de archivo - La artista Mónica Naranjo en un concierto

Imagen de archivo - La artista Mónica Naranjo en un concierto / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Tarragona
Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre del año que viene en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marco de su gira 'Greatest Hits Concerts 2026', informa el recinto en un comunicado este lunes.

El espectáculo celebrará sus 30 años de carrera y repasará los "principales hitos" de la discografía de Mónica Naranjo con banda, coristas y bailarines, y las entradas estarán a la venta a partir de este martes.

"Estos 30 años se me han pasado volando. Y lo mejor de todo, es que después de todo este tiempo, seguimos con más energía e ilusión que nunca", señaló recientemente la artista; y el concierto contará con éxitos como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Europa'

