30 años de carrera
Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre en Tarragona por su gira 'Greatest Hits Concerts 2026'
La cantante ha señalado que "después de todo este tiempo, seguimos con más energía e ilusión que nunca"
Mónica Naranjo actuará el 19 de septiembre del año que viene en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marco de su gira 'Greatest Hits Concerts 2026', informa el recinto en un comunicado este lunes.
El espectáculo celebrará sus 30 años de carrera y repasará los "principales hitos" de la discografía de Mónica Naranjo con banda, coristas y bailarines, y las entradas estarán a la venta a partir de este martes.
"Estos 30 años se me han pasado volando. Y lo mejor de todo, es que después de todo este tiempo, seguimos con más energía e ilusión que nunca", señaló recientemente la artista; y el concierto contará con éxitos como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Europa'
- Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
- Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
- Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias