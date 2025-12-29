Cambrils aprobará un presupuesto 2026 de 62 millones de euros, el más alto de su historia, y exhibe "estabilidad económica"

Este lunes, 29 de diciembre, el Ayuntamiento de Cambrils (Baix Camp) ha presentado los presupuestos para el año 2026, con un total de 62,2 millones de euros, lo que marca un récord histórico en el municipio. El alcalde Oliver Klein (NMC), junto a los socios de gobierno (PSC y PP), ha destacado que las cuentas se presentan "a tiempo" para ser aprobadas en el mes de enero y que entrarán en vigor "sin tener que prorrogarlas", algo que no ocurría en Cambrils desde hacía siete años.

El equipo de gobierno se ha mostrado satisfecho y ha exhibido "estabilidad económica y política", en un año 2025 en el que el presupuesto se aprobó en el mes de junio, tras la dimisión del anterior alcalde, cambios en el gobierno y habiendo eliminado la deuda pública por completo. El pleno extraordinario de los presupuestos podría tener lugar a mediados del mes de enero.

El primer presupuesto del nuevo gobierno

Klein, perteneciente al partido municipal Nou Moviment Ciutadà y que gobierna desde el pasado mes de marzo con un pacto con PSC y PP, tras la dimisión de Alfredo Clúa (PSC) por no poder aprobar los presupuestos municipales, ha destacado ante la prensa que en estos nueve meses de mandato "no hemos tenido una situación fácil", que este es "el primer presupuesto del gobierno" y que el método usado ha sido "el de hacer las cosas bien". Con las nuevas cuentas, el gobierno cambrilense ha querido imprimir sus prioridades, principalmente acciones de urbanismo y proyectos locales. "Este presupuesto sitúa Cambrils en una posición de solidez, estabilidad y capacidad real de decisión; se trata de gobernar con responsabilidad y pensando en el futuro del municipio", ha dicho el alcalde.

Tras el proceso de saneamiento financiero, con la liquidación íntegra de la deuda histórica, y bajo unas cuentas que ascienden a 62,2 millones, la principal partida está atribuida al pago de salarios de los trabajadores municipales, con 21,8 millones de euros; a los que hay que sumar otros 8 millones del personal de los demás servicios públicos. En segundo lugar, las inversiones concentran 8,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 137% respecto al 2025. Estas inversiones, según el concejal de Hacienda, Daniel Chatelain (PP), responden "a una planificación concreta y ejecutable de proyectos maduros y priorizados".

Entre estos proyectos, destacan 4 millones de euros para la urbanización y remodelación de la calle Orquídies, unos 2,4 millones para la adaptación del entorno ferroviario, pensando en el futuro tranvía del Camp de Tarragona, en el que Cambrils forma parte de la primera fase, ya en ejecución. También se reservan cerca de 1,5 millones para urbanización de la avenida Baix Camp y unos 650.000 euros para la remodelación y mejora del entorno del Mercat de la Vila.

"Este es un presupuesto pensado para ejecutarse al cien por cien, ni para hacer titulares", ha dicho el concejal Chatelain, que ha añadido que la ciudad "puede volver a invertir porque ha hecho los deberes", en referencia a la liquidación de la deuda. Por su parte, el otro socio de gobierno y exalcalde de Cambrils, Alfredo Clúa (PSC), se ha mostrado "satisfecho con el planteamiento, los objetivos y la concreción económica que refleja el presupuesto".

El presupuesto también incide en la mejora del mantenimiento de los servicios públicos esenciales y aborda el gasto de personal, condicionada principalmente por decisiones normativas de ámbito estatal, como es el aumento salarial que el gobierno del estado ha fijado para los funcionarios: esta nueva situación es la que ha provocado el aplazamiento de la presentación del presupuesto más de un mes. En este sentido, el informe de Intervención se enmarca en una lectura preventiva de las reglas fiscales, con capacidad de control y ajuste durante la ejecución presupuestaria.