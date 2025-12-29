El Área Metropolitana de Tarragona crece: Creixell entra a formar parte de la asociación municipal

Con apenas dos meses de vida, el Área Metropolitana de Tarragona ya puede decir que amplía sus fronteras suma más de 4.000 nuevos habitantes gracias a la inclusión del municipio de Creixell, en el Tarragonès. El pueblo, situado a unos 15 kilómetros de la capital, es la primera incorporación del nuevo ente, por ahora la Associació per a l'Impuls de l'Àrea Metropolitana, después de los siete miembros fundadores: Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí y La Canonja.

El último pleno del Ayuntamiento de Creixell, el pasado 18 de diciembre, votó a favor, por mayoría, de la adhesión del municipio al ente supramunicipal, que se encargará de crear la futura Área Metropolitana de Tarragona (AMT). Fuentes del consistorio señalan el valor del organismo como una "plataforma institucional de cooperación entre los municipios del ámbito metropolitano, favoreciendo la generación de una visión compartida y el desarrollo progresivo de un espacio metropolitano".

Un AMT creciente

De esta forma, los municipios de la Associación pasan de los siete iniciales a ocho, ubicados en las comarcas del Tarragonès, el Baix Camp y el Alt Camp. El organismo se fundó de forma oficial el pasado 31 de octubre en un acto en La Canonja y con la mirada puesta en el año 2026 como "un año clave" para la formulación definitiva de lo que será el AMT. El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz (PSC), entonces el municipio más pequeño de la asociación, fue escogido presidente del ente. Ahora, Creixell (con poco más de 4.000 habitantes) le ha quitado el último puesto de la fila.

En el acto de constitución, el organismo aprobó unos estatutos que permitían la inclusión de otros municipios más allá del Grupo Impulsor, una posibilidad que ha inaugurado Creixell. Estos últimos meses, y a lo largo del 2026, el grupo supramunicipal tiene el encargo de explorar las fórmulas de unión, elaborar documentos estratégicos y de planificación y organizar jornadas y espacios de debate, entre otras acciones, para conseguir la creación definitiva del AMT. En ese momento, el presidente Muñoz señaló que los municipios tenían que asumir que "los retos que tenemos enfrente no entienden de límites municipales".

Elementos como la energía, la sostenibilidad y la movilidad, con retos importantes y próximos como la aparición del TramCamp, el tranvía del Camp de Tarragona, son algunas de las prioridades marcadas por el impulso de la AMT. Por su parte, desde Creixell valoran que el municipio pasa a formar parte de "un espacio de colaboración supramunicipal, orientado a impulsar proyectos comunes y a defender los intereses compartidos del territorio, reforzando así la coordinación entre los municipios y la proyección conjunta".

Predominancia socialista

Creixell se suma a una asociación que ya cuenta con más de 360.000 habitantes entre todos los municipios fundadores, en un territorio, el Camp de Tarragona, que tiene más de medio millón de personas. La alcaldesa, Montserrat Muñoz, es del PSC, aunque el gobierno municipal está integrado por otras tres formaciones políticas: Junts, PP y ERC. El Partit Socialista de Catalunya es el partido mayoritario en los gobiernos del AMT actual, ya que ostenta la alcaldía de Tarragona, Reus, Salou, Constantí y La Canonja, mientras que en Cambrils está en el gobierno municipal. En Valls, en cambio, Dolors Farré es de Junts.

Creixell ha abierto la veda de inclusiones al AMT, algo que en los próximos meses podrían imitar otros municipios de la demarcación. Ciudades y pueblos como El Vendrell (Baix Penedès), Torredembarra (Tarragonès) o Mont-roig del Camp (Baix Camp) ya han mostrado interés en la asociación supramunicipal y podrían seguir los pasos y llevar la inclusión al pleno municipal, lo que haría aumentar la población del AMT en más de 70.000 personas. Todos estos ayuntamientos están gobernados por el PSC.