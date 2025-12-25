Este es el mejor municipio de Tarragona para jubilarse: tiene el precio de la vivienda más bajo de Catalunya y destaca por su tranquilidad

Hace más de 30 años desde que España se convirtió en el país de referencia para muchos jubilados de toda la Unión Europea. Como explica la empresa de seguros Mapfre, los años 90 marcan el punto álgido en cuanto a número de jubilados extranjeros que vienen a España para quedarse, aunque el fenómeno empezaba ya en los 60.

En menos de una década, el número de mayores de otras nacionalidades empadronados en ciudades españolas llegó a multiplicarse por cinco, concretamente los alemanes y franceses.

El mejor lugar para jubilarse

De hecho, el número de ciudadanos de 65 años o más, con una nacionalidad diferente a la española pero residentes en España continúa creciendo, y la cifra en 2023 ya era muy cercana a los 385.000, casi el doble que hace 15 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y es que, la mayoría de estos jubilados deciden instalarse en nuestro país por la calidad de vida y el buen clima. De hecho, por segundo año consecutivo España ha sido elegida como el mejor lugar del mundo para jubilarse entre los extranjeros, según la web ‘Live and Invest Overseas’.

Además, muchos de los jubilados -tanto nacionales como internacionales-, deciden pasar la última etapa de su vida en Catalunya, pero alejados del ajetreo de las grandes ciudades como Barcelona.

Precios al alza

El alto precio de la vivienda en las capitales de provincia también es uno de los factores principales por los cuales cuando las personas alcanzan la jubilación deciden instalarse en otras localidades.

En la capital catalana, el precio de compra de un inmueble ya alcanza los 5.089 euros/m2, un coste difícil de asumir para muchos. No obstante, existen numerosos pueblos catalanes que ofrecen una jubilación tranquila y asequible, convirtiéndose en opciones idóneas para quienes priorizan el ahorro y el bienestar.

Uno de ellos es Ulldecona, situado en la comarca tarraconense del Montsià. Con una población de 6.814 habitantes, el municipio ofrece un equilibrio perfecto entre tranquilidad y accesibilidad.

La localidad destaca por su entorno natural, rodeado de paisajes que invitan a la relajación y al disfrute de actividades al aire libre.

Centro histórico de Ulldecona (Montsià, Tarragona). / Wikipedia

Proximidad a centros urbanos

Es más, la proximidad a centros urbanos más grandes como Barcelona o Tarragona, otorga la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de ocio sin tener que sacrificar la paz que caracteriza a Ulldecona.

Además, según el último informe publicado por Idealista en junio, la vivienda tiene un coste medio del metro cuadrado de 500 euros y ha registrado un descenso anual del 17,2% en el precio, lo que lo convierte en un destino ideal para establecerse.

Otros municipios asequibles

De hecho, registra el precio más bajo de los municipios de la provincia de Tarragona, donde el metro cuadrado ya se sitúa en los 1.771 euros.

Aparte de Ulldecona, Tarragona también cuenta con otros municipios donde el precio de los inmuebles no llega a los 750 euros/m2: Santa Bàrbara -667 €/m2-, Mora d’Ebre -747 euros/m2- y la Sénia -587 €/m- .

Así que, si estás pensando en jubilarte fuera de la vida ajetreada de la ciudad, debes tener en cuenta que existen diferentes pueblos bien conectados con las capitales de provincia, pero más tranquilos y con precios mucho más asequibles.