Tarragona crea una aplicación para informar sobre cómo afecta la Zona de Bajas Emisiones a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Tarragona ha habilitado en la página web municipal un aplicativo que tiene como objetivo dar información personalizada sobre cómo afecta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos empadronados en la ciudad. Esta acción se suma a la activación de una oficina ciudadana, a principios de este mes de diciembre, para resolver las dudas sobre la nueva regulación, que en Tarragona entrará en vigor este mismo 31 de diciembre.

Se trata de un buscador que cruza el número de matrícula con las diferentes situaciones que contempla la ordenanza municipal de la ZBE a Tarragona, así como el calendario de implantación previsto para los próximos años, de tal forma que las personas que tienen el vehículo empadronado en la ciudad reciben la información individualizada de cómo les afecta la nueva normativa.

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts (PSC), ha destacado que “se trata de una normativa que afecta a toda la ciudadanía. Y, por este motivo, queremos poner todos los recursos disponibles al servicio de las personas, para que reciban esta información de manera clara, sencilla y transparente”.

La Zona de Bajas Emisiones entra en funcionamiento el próximo día 31 de diciembre de 2025. Además del web con la información detallada de la ZBE (www.tarragona.cat/zbe), se ha abierto una oficina de atención ciudadana en la OMAC, donde un equipo de cuatro personas atiende, de 8 a 15 h, las posibles dudas que puedan surgir. También se puede llamar al 977 053 077 o escribir un correo a zbe@tarragona.cat.