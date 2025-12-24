Retrasos de 30 minutos en la R16 en Tarragona, que ya acumula tres días consecutivos con incidencias

Tercer día consecutivo con incidencias en los Regionals del sur de Catalunya, que conectan las ciudades de la demarcación de Tarragona con Barcelona. Este miércoles, 24 de diciembre, la línea R16 ha registrado una demora de 30 minutos entre la capital catalana y Tortosa debido a una incidencia operativa sin concretar, según han informado los servicios de Rodalies. El problema afecta a los usuarios de la red ferroviaria que, en muchos casos, utilizan el tren como medio de transporte para volver a casa a pasar las Navidades.

De este modo, el tren 30823 que salía de la Estació de França a las 07:15 horas llega a Tortosa a las 10:37 h, tras más de tres horas de recorrido. En la red social 'X', una usuaria ha reprochado a la operadora que "los primeros trenes" del día tengan problemas, y ha asegurado que "no es casual, es intencional". "Feliz Navidad incompetentes", ha deseado irónicamente el perfil @rosaniita2, en respuesta a la información de la demora de la línea afectada.

De forma paralela, varios trenes más que circulan por la estación de Tarragona están registrando retrasos menores, de unos 20 minutos: principalmente las líneas R15 en dirección Zaragoza y la R17 en dirección Salou-PortAventura.

Tres días con afectaciones en el sur

El retraso de este miércoles por la mañana en la R16 se suma a otros dos días consecutivos con incidencias diversas en las líneas ferroviarias tarraconenses: como la de este martes que afectó las R13 y R14 entre Les Borges Blanques (Garrigues) y La Plana-Picamoixons (Alt Camp).

El mismo día así como el lunes 22 de diciembre, la R16 registró demoras de hasta 45 minutos en varios de sus servicios, tanto en dirección Barcelona como Tortosa, lo que a su vez provocó afectación a los trenes posteriores, que también circularon con retrasos. La R15 entre Barcelona y Riba-roja también se vio temporalmente afectada, siempre por "incidencias operativas" según Rodalies.