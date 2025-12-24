Uno de los monasterios catalogado como de 'los más impresionantes de España' está en Catalunya y se puede visitar: precio y horarios

Los monasterios esconden siglos de tradición, espiritualidad y una belleza hipnótica que han sabido capturar el paso del tiempo en sus paredes y habitáculos. En Catalunya, estas construcciones forman parte esencial del paisaje y de la memoria histórica del territorio, especialmente en zonas rurales y de montaña.

Sus arcos, columnas y muros de piedra no solo reflejan la destreza arquitectónica de la época, sino también vivencias marcadas por el silencio, la contemplación y el ritmo pausado de vida.

Desde el románico hasta el gótico, los monasterios catalanes han sabido integrarse en su entorno, convirtiéndose en espacios donde historia, fe y arte conviven de manera permanente.

Entre los más bonitos

Entre las distintas partes que conforman un monasterio destaca el claustro, una de las estancias más emblemáticas, situada en el corazón de las estructuras.

Se trata de un patio central rodeado por galerías porticadas, donde los monjes pasean, meditan y encuentran un espacio de calma entre las obligaciones diarias.

En Catalunya hay centenares de claustros, pero hay uno que se ha colado en la lista de los más bonitos de España, según 'National Geographic'.

Sencillez como estilo de vida

Se trata del situado en el Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, ubicado en el municipio de Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona).

Fundado en 1158, Santes Creus llegó a consolidarse como una de las señorías monásticas más amplias y poderosas de la Corona de Aragón y mantuvo la vida monástica hasta bien entrado el siglo XIX.

Su arquitectura destaca por la austeridad, respondiendo así al carácter de la orden del Císter, que apostaba por la sencillez como eje de la vida religiosa.

Junto a Vallbona de les Monges y Poblet, el monasterio forma parte del conjunto cisterciense más representativo de Catalunya, y en 1921 fue proclamado Bien Cultural de Interés Nacional.

Reial Monastir de Santes Creus. / Eduardo Arostegui / Flickr

Las partes visitables

Durante la visita al monasterio, se pueden recorrer las principales estancias que estructuraban la vida cotidiana de los monjes.

Entre ellas destaca la iglesia, el espacio central dedicado a la oración y un claustro y patio interior rodeado de galerías que servía para pasear, meditar y conectar las distintas dependencias.

También pueden visitarse el refectorio, donde los monjes comían en silencio; la sala capitular, utilizada para las reuniones y la lectura de normas; así como el dormitorio común y otras estancias funcionales.

Tumbas en el claustro de Santes Creus. / Alberto-g-rovi / Wikipedia

Horarios y precios

Este recorrido permite entender de forma sencilla cómo se organizaba la vida monástica y la importancia de cada espacio dentro del conjunto.

El Monasteri de Santa María de Santes Creus, que se encuentra a unos 96 km de Barcelona, abre todos los días, excepto los lunes.

La entrada cuesta 6 euros y los menores de 16 años entran gratis. El horario es de martes a sábado, del 1 de octubre al 30 de abril de 10h a 17.30h y del 1 de mayo al 30 de septiembre de 10h a 19h.

Otros puntos de interés

Los domingos y festivos abren de 10h a 15h, excepto el 25 y 26 de diciembre y el 1 y 6 de enero, que permanecerá cerrado.

Hay un autobús directo desde la estación de autobuses de Valls (Alt Camp, Tarragona) que te deja a 350 metros de la entrada.

Además del Santuario, la localidad de Aiguamúrcia posee otros lugares dignos de ser visitados. Paseando por sus históricas calles se encuentran algunas de las plazas, como la Plaça de Jaume del Just o la Plaça de Sant Bernat, con una encantadora fuente.

También se puede pasear alrededor del río Gaià, que presenta un bello paisaje que invita a perderse por las arboledas del entorno paisajístico de Aiguamúrcia.