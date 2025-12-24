Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NieveKit de emergenciasFeijóoGripe aviarReySijenaPeste porcinaQuique López VilaltaEspanyol
Guardia Civil, Policía, Mossos y policías locales reparten regalos a niños ingresados en Tarragona

Tarragona
Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y policías locales han repartido esta semana regalos a niños hospitalizados en Tarragona durante las navidades.

Es una iniciativa solidaria impulsada por la delegación tarraconense de la International Police Association (IPA), informa la Benemérita este miércoles en un comunicado

Han pasado por el Hospital Joan XXIII de Tarragona, el Hospital Sant Joan de Reus, Hel ospital del Vendrell y el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

