La plaza Corsini volverá a acoger la fiesta de Fin de año en Tarragona con un 'show' más especial que nunca

Una vez más, la plaza Corsini de Tarragona será el epicentro festivo del último día del año y de las primeras horas del 2026. La céntrica plaza, escenario de numerosas celebraciones, acogerá la fiesta de Fin de Año en la ciudad, con la previsión de una asistencia multitudinaria y el protagonismo de las campanas del carillón del Mercat Municipal. Esta vez, entre las novedades destaca que la celebración contará con una renovada ambientación que hará de la plaza Corsini un espacio más festivo y especial.

El Ayuntamiento de Tarragona, con la colaboración de Mercats de Tarragona, ha organizado una verbena para la noche del 31 de diciembre con un acto presentado por los tarraconenses Sílvia Petit y Roberto Vara, que contará con música en directo y se alargará hasta la madrugada. Por la mañana del mismo día 31 también se ha preparado una velada infantil que contará con la presentación, por primera vez en público, de los reyes del Caranval 2026 de Tarragona.

Desde el consistorio, la concejal de Turismo y Comercio y presidenta de Mercats, Montse Adan, eleva el día 31 en Tarragona como "una cita muy especial para todo el mundo" y explica que este año la celebración se ha organizado de una forma "festiva y familiar".

Un Fin de año para todo el mundo

La programación de este Fin de año en Tarragona empezará el miércoles 31 de diciembre por la mañana con las propuestas infantiles. A las 11:00 horas habrá un espectáculo familiar con el reparto de 500 globos de colores a los asistentes en la plaza Corsini, lo que dará paso a uno de los momentos más especiales del día, la presentación de la Reina Carnestoltes XLIII y el Concubí XXX, los protagonistas del Carnaval 2026 de la ciudad. Ambos personajes, con el acompañamiento musical en directo de la banda Spotyflight, habrá las campanadas infantiles del carillón de la fachada del mercado municipal a las 12:00 horas del mediodía.

En cuanto a la verbena de Fin de año, esta empezará a las 22:30 horas en la plaza Corsini, con la presentación de Sílvia Petit y Roberto Vara. Como novedad, los presentadores irán vestidos por dos tiendas de ropa del centro de la ciudad: la Sastreria Pizarro y la tienda Vanessa Duque de vestidos para celebraciones.

Ellos serán los encargados de conducir el acto más multitudinario de la noche en la ciudad, y de dar la bienvenida al 2026 junto al carillón. A las 23:30 horas habrá el grupo Las Locas del Panda en directo, mientras que después de la medianoche tomará el relevo el DJ JL Deejay, hasta las 03:00 horas de la madrugada.

Entre las novedades de esta edición, la fiesta de Fin de año en Tarragona contará con un mayor número de efectos de ambientación que convertirán la plaza Corsini en un espacio más especial y festivo, junto con los dos espectáculos del día. La verbena de Fin de año contará, a partir de las 00:15, con el Punto Lila y Arcoíris en la plaza Corsini, para la prevención y la atención sobre las conductas sexistas.

Más propuestas para despedir el año

También el día 31 de diciembre, Tarragona finalizará el año con tres actos tradicionales más. Por una parte, el Home dels Nassos, que tiene tantas narices como días le quedan al año, representado por un 'nano', saldrá por las calles de la ciudad repartiendo caramelos a los niños. Está previsto que a las 10:00 h salga de la Casa de la Festa y pase por las calles del centro y de los barrios de Ponent, y que a las 12 horas llegue a la plaza de la Font y suba al balcón municipal, desde donde saludará al público.

También al mediodía, a partir de las 13:00 horas, tendrá lugar el Bany de Sant Silvestre en la playa del Miracle. Esta edición será la número 40 y está prevista una gran asistencia y algunas novedades para celebrar la cifra redonda, además del obsequio de cava, neulas y camisetas conmemorativas para los bañistas, que cada año son más. Ya por la tarde habrá la Cursa de Sant Silvestre, de 6,5 kilómetros por trama urbana por el centro de Tarragona y organizada por Tarragona Fondistes.