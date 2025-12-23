Sucesos
Un niño de 7 años resulta herido en Tarragona al caerle encima una farola
La base de la farola estaba oxidada y el Ayuntamiento ya ha iniciado medidas para evitar un accidente similar
Un niño de siete años resultó herido ayer lunes en Tarragona tras caerle encima una farola, que le golpeó en la cabeza y el hombro y le causó un corte en la oreja, según han confirmado este martes fuentes del consistorio.
El suceso tuvo lugar en el barrio de La Granja, uno de los barrios de Ponent, poco antes de las 17:00 horas y, tras ser atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el menor fue trasladado primero al centro de atención primaria (CAP) de La Granja y, posteriormente, al hospital Joan XXIII de Tarragona. El niño ya está en su casa.
El menor iba con su madre cuando le cayó encima la farola, cuya base estaba oxidada y degradada.
El Ayuntamiento de Tarragona asegura que lamenta “profundamente el accidente” y muestra su “apoyo a la familia en estos momentos”. Además, señala que estudiará con sus servicios técnicos cuáles han sido las causas “para evitar que se pueda repetir”.
