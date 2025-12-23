El Ayuntamiento de Reus instalará 39 cámaras de lectura de matrículas en los accesos de la ciudad

El Ayuntamiento de Reus instalará 39 cámaras lectoras de matrículas de vehículos en los accesos y urbanizaciones de la ciudad, como Aigüesverds o Blancafort, entre otras. Además, prevé sustituir y ampliar las cámaras de videovigilancia en los barrios Mas Abelló y Mas Pellicer. El proyecto sale a licitación con un presupuesto estimado de unos 537.640,340 euros. El contrato incluye el suministro, el apoyo y el mantenimiento durante cinco años. El consistorio prevé que los aparatos estén instalados en un plazo de cuatro meses a partir de su adjudicación y confía que sean una realidad en verano u otoño de 2026. Actualmente, el despliegue del Plan de videovigilancia de la ciudad dispone de 84 cámaras, y con las nuevas, la cifra llegará a 126.

El consistorio de Reus da un paso más en el despliegue del Plan de Videovigilancia e instalará cámaras lectoras de matrículas de vehículos en las entradas y salidas de la ciudad y en las urbanizaciones. Concretamente, el proyecto incluye la colocación de 39 lectores en 35 puntos de control distribuidos en 22 zonas del municipio. Se trata de todas las entradas periféricas principales, además de las urbanizaciones Aigüesverds, Blancafort, El Pinar, sant Joan, Polígon AgroReus y Mas Pellicer.

La Junta de Gobierno Local pronto aprobará el inicio del proceso de contratación por el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de lectura que tienen que permitir controlar y mejorar la seguridad ciudadana, la movilidad sostenible y la seguridad viaria. Este martes, la concejal de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, ha explicado que los aparatos permitirán controlar los vehículos que accedan y salgan de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y ciudadana, así como la obtención de datos para el análisis de la movilidad generada en el área metropolitana de Reus.

"Las cámaras lectoras servirán para detectar vehículos y actos incívicos o vehículos que puedan estar en una situación de investigación y con policías de otros municipios, dentro de esta base de datos conjunta, se pueda determinar la necesidad de advertir de la presencia de estos vehículos en nuestro municipio", ha explicado la edil. "También nos permitirá poder detectar aquellas situaciones de incivismo en la vía pública y proteger la seguridad de las personas", ha añadido.

A la vez, se prevé la sustitución y ampliación de once cámaras de videovigilancia en los barrios de Mas Abelló y de Mas Pellicer. "Es un proyecto muy ambicioso que se ha trabajado desde las dos concejalías desde hace más de un año y medio", ha asegurado Vázquez. Según ella, la voluntad es dotar "de este plus de calidad" al control del tráfico, la movilidad y de un estudio más "esmerado". "Sobre todo esta información constante que nos tenemos que dar las policías de todos los municipios de nuestra área metropolitana para ayudarnos en materia de seguridad ciudadana", ha subrayado.

Plan de videovigilancia

Actualmente, el despliegue del Plan de videovigilancia de la ciudad tiene 84 cámaras instaladas. Con las nuevas que se pondrán en funcionamiento, la cifra llegará a las 126. El plan está elaborado de manera conjunta por la Guardia Urbana y del Servicio de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones. El Plan de Videovigilancia de la ciudad de Reus pretende incrementar la sensación de seguridad de los vecinos y, a la vez, evitar hechos incívicos y delictivos.