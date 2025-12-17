La historiadora Elena Juncosa Vecchierini, nueva directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Juncosa es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Máster en Museología y gestión del Patrimonio Cultural
Tarragona se fija en Mérida para relanzar su patrimonio histórico y cumplir su promesa a la Unesco
Tarragona pone a punto su patrimonio romano con 17 millones para iniciar una nueva era en 2027
La historiadora Elena Juncosa Vecchierini será la próxima directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Juncosa entra en sustitución de la que fuera directora hasta el pasado mes de septiembre y tras más de ocho años en el cargo, Mònica Borrell. Así lo anunció la Generalitat de Catalunya, tras el proceso de selección realizado por el Departament de Cultura.
La nueva directora es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universitat de Barcelona, y Máster en Museología y gestión del Patrimonio Cultural, también por la misma universidad. Además, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Didáctica de las Ciencias Sociales y espacios de comunicación por la Universitat de Barcelona. Juncosa es la candidata designada por el consejo de administración de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), y fue seleccionada mediante concurso público y por una comisión de valoración formada por representantes del Departament de Cultura y expertos externos.
Hasta ahora ha ejercido como directora-gerente de la Fundació Mas Miró, ubicada en Mont-roig del Camp (Baix Camp), cargo que ocupa desde el 2015. Anteriormente, coordinó el Centenari Miró, también en Mont-roig, y ha participado en la realización y asesoramiento de proyectos museográficos y planes directores de varias equipaciones culturales.
También fue investigadora asociada del grupo de investigación Arqueobalear de la Universitat de les Illes Balears, dedicado al estudio de la cultura material, la producción y la distribución en la arqueología prehistórica balear, así como a la puesta en valor del patrimonio. En esta etapa participó en varios proyectos I+D, y codirigió varias excavaciones arqueológicas. Ha participado en varios libros, artículos, publicaciones científicas y conferencias sobre arqueología y patrimonio cultural.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
El MNAT es el museo más antiguo de Catalunya en su especialidad. Desde su creación, a mediados del siglo XIX, trabaja para la custodia y la difusión de un patrimonio que es testigo del impacto de la cultura romana en Tarragona, en su territorio y en la península Ibérica. Una tarea dirigida a la conservación, la investigación, la exhibición, el aprendizaje y el goce para conectar directamente la herencia cultural de la antigua Tarraco romana con el presente.
De titularidad estatal, pero con la gestión transferida a la Generalitat de Catalunya y ejercida por la ACPC, el MNAT lo integran varios monumentos y yacimientos de época romana de la ciudad de Tarragona y otras poblaciones del Tarragonès, todos dentro del conjunto arqueológico de Tarraco reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO ahora hace 25 años.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner