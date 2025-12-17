Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La historiadora Elena Juncosa Vecchierini, nueva directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Juncosa es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Máster en Museología y gestión del Patrimonio Cultural

La historiadora Elena Juncosa Vecchierini será la próxima directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Juncosa entra en sustitución de la que fuera directora hasta el pasado mes de septiembre y tras más de ocho años en el cargo, Mònica Borrell. Así lo anunció la Generalitat de Catalunya, tras el proceso de selección realizado por el Departament de Cultura.

La nueva directora es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universitat de Barcelona, y Máster en Museología y gestión del Patrimonio Cultural, también por la misma universidad. Además, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Didáctica de las Ciencias Sociales y espacios de comunicación por la Universitat de Barcelona. Juncosa es la candidata designada por el consejo de administración de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), y fue seleccionada mediante concurso público y por una comisión de valoración formada por representantes del Departament de Cultura y expertos externos.

Hasta ahora ha ejercido como directora-gerente de la Fundació Mas Miró, ubicada en Mont-roig del Camp (Baix Camp), cargo que ocupa desde el 2015. Anteriormente, coordinó el Centenari Miró, también en Mont-roig, y ha participado en la realización y asesoramiento de proyectos museográficos y planes directores de varias equipaciones culturales.

También fue investigadora asociada del grupo de investigación Arqueobalear de la Universitat de les Illes Balears, dedicado al estudio de la cultura material, la producción y la distribución en la arqueología prehistórica balear, así como a la puesta en valor del patrimonio. En esta etapa participó en varios proyectos I+D, y codirigió varias excavaciones arqueológicas. Ha participado en varios libros, artículos, publicaciones científicas y conferencias sobre arqueología y patrimonio cultural.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

El MNAT es el museo más antiguo de Catalunya en su especialidad. Desde su creación, a mediados del siglo XIX, trabaja para la custodia y la difusión de un patrimonio que es testigo del impacto de la cultura romana en Tarragona, en su territorio y en la península Ibérica. Una tarea dirigida a la conservación, la investigación, la exhibición, el aprendizaje y el goce para conectar directamente la herencia cultural de la antigua Tarraco romana con el presente.

De titularidad estatal, pero con la gestión transferida a la Generalitat de Catalunya y ejercida por la ACPC, el MNAT lo integran varios monumentos y yacimientos de época romana de la ciudad de Tarragona y otras poblaciones del Tarragonès, todos dentro del conjunto arqueológico de Tarraco reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO ahora hace 25 años.

