El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

El Govern ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Generalitat, Adif y el Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragonès) para adaptar la actual estación de tren a las nuevas necesidades ferroviarias y conectarla a la futura red del tranvía del Camp de Tarragona, el TramCamp. El documento tiene que permitir "mejorar y avanzar la coordinación" del sistema público de transporte del Camp, integrando la parada del tranvía en Vila-seca con la actual equipación ferroviaria.

Se prevé adaptar el entorno de la estación a los requerimientos ferroviarios y tranviarios; conectar estas infraestructuras para formar un sistema de intercambio modal; así como las conexiones urbanas y la urbanización del entorno próximo al ferrocarril a su paso por Vila-seca intermediando la adecuación de la estación. El acuerdo también incorpora el diseño y la ejecución de dos nuevos pasos transversales que permitan el acceso a la estación de ferrocarril y al tranvía y la relación entre ambos medios de transporte, así como la permeabilidad y la conexión entre ambos lados de la ciudad.

Por otro lado, el Govern también ha autorizado hoy incrementar en 21,1 millones de euros (sin IVA) el importe máximo destinado a la adquisición de material móvil, taller y señalización del tranvía del Camp de Tarragona. Para la contratación del suministro y el mantenimiento integral de las siete unidades del tranvía, incluido el taller y la señalización, la Generalitat autorizó un gasto de 76.050.000 euros (sin IVA).

Una vez avanzada la definición del proyecto se ha llevado a cabo una actualización de los costes de inversión previstos para la adquisición del material móvil, el taller, la señalización, los estudios y proyectos y las expropiaciones, que exceden en 21,1 millones de euros el importe autorizado inicialmente, que era de 54 millones de euros (sin IVA), correspondientes a la adquisición de material móvil, el taller y la señalización, y 22.050.0000 euros correspondientes al mantenimiento durante un periodo de 15 años. Así pues, el importe máximo aprobado por el Govern asciende a 97.150.000 euros (sin IVA).

Primera fase del tranvía

La primera fase para desplegar el nuevo sistema tranviario contará con un trazado de 14 kilómetros que dará servicio a los términos municipales de Cambrils, Salou y Vila-seca. La actuación de la primera fase dispondrá de 14 paradas, entre las estaciones de Cambrils Nord y Vila-seca Estació, tres de las cuales conformarán un intercambiador con las estaciones ferroviarias de Adif de Cambrils Norte, Salou-PortAventura y Vila-seca. Su trazado discurrirá mayoritariamente por terrenos del antiguo corredor ferroviario y por los viales.

El tranvía del Camp de Tarragona contará con una segunda fase correspondiente a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al Aeropuerto de Reus. Cuando esté completamente desplegado, constará de una red de 46 kilómetros, con un total de 47 estaciones, 10 de las cuales serán intercambiadores, y se prevén servicios tanto interurbanos como urbanos. Según los cálculos del Govern, la nueva red beneficiará 9,5 millones de usuarios anualmente.