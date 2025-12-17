Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Transportes

El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

Se incrementa en 21 millones de euros el importe previsto para material móvil, taller y señalización del tranvía

El Govern licita las obras del tranvía entre Cambrils Centre y Vila-seca Estació por 133 millones

Licitadas las obras del Centro Operativo del tranvía del Camp de Tarragona en Vila-seca por 24,7 millones de euros

Imagen virtual de una de las paradas del TramCamp

Imagen virtual de una de las paradas del TramCamp / Archivo

ACN

ACN

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Generalitat, Adif y el Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragonès) para adaptar la actual estación de tren a las nuevas necesidades ferroviarias y conectarla a la futura red del tranvía del Camp de Tarragona, el TramCamp. El documento tiene que permitir "mejorar y avanzar la coordinación" del sistema público de transporte del Camp, integrando la parada del tranvía en Vila-seca con la actual equipación ferroviaria.

Se prevé adaptar el entorno de la estación a los requerimientos ferroviarios y tranviarios; conectar estas infraestructuras para formar un sistema de intercambio modal; así como las conexiones urbanas y la urbanización del entorno próximo al ferrocarril a su paso por Vila-seca intermediando la adecuación de la estación. El acuerdo también incorpora el diseño y la ejecución de dos nuevos pasos transversales que permitan el acceso a la estación de ferrocarril y al tranvía y la relación entre ambos medios de transporte, así como la permeabilidad y la conexión entre ambos lados de la ciudad.

Por otro lado, el Govern también ha autorizado hoy incrementar en 21,1 millones de euros (sin IVA) el importe máximo destinado a la adquisición de material móvil, taller y señalización del tranvía del Camp de Tarragona. Para la contratación del suministro y el mantenimiento integral de las siete unidades del tranvía, incluido el taller y la señalización, la Generalitat autorizó un gasto de 76.050.000 euros (sin IVA).

Una vez avanzada la definición del proyecto se ha llevado a cabo una actualización de los costes de inversión previstos para la adquisición del material móvil, el taller, la señalización, los estudios y proyectos y las expropiaciones, que exceden en 21,1 millones de euros el importe autorizado inicialmente, que era de 54 millones de euros (sin IVA), correspondientes a la adquisición de material móvil, el taller y la señalización, y 22.050.0000 euros correspondientes al mantenimiento durante un periodo de 15 años. Así pues, el importe máximo aprobado por el Govern asciende a 97.150.000 euros (sin IVA).

Primera fase del tranvía

La primera fase para desplegar el nuevo sistema tranviario contará con un trazado de 14 kilómetros que dará servicio a los términos municipales de Cambrils, Salou y Vila-seca. La actuación de la primera fase dispondrá de 14 paradas, entre las estaciones de Cambrils Nord y Vila-seca Estació, tres de las cuales conformarán un intercambiador con las estaciones ferroviarias de Adif de Cambrils Norte, Salou-PortAventura y Vila-seca. Su trazado discurrirá mayoritariamente por terrenos del antiguo corredor ferroviario y por los viales.

Noticias relacionadas y más

El tranvía del Camp de Tarragona contará con una segunda fase correspondiente a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al Aeropuerto de Reus. Cuando esté completamente desplegado, constará de una red de 46 kilómetros, con un total de 47 estaciones, 10 de las cuales serán intercambiadores, y se prevén servicios tanto interurbanos como urbanos. Según los cálculos del Govern, la nueva red beneficiará 9,5 millones de usuarios anualmente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  2. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  3. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  4. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  7. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  8. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

Directo | Los Mossos entran en el instituto B9 de Badalona para desalojar a cientos de migrantes

Directo | Los Mossos entran en el instituto B9 de Badalona para desalojar a cientos de migrantes

El fondo de Jared Kushner, yerno de Trump, sale de la oferta de Paramount sobre Warner

El fondo de Jared Kushner, yerno de Trump, sale de la oferta de Paramount sobre Warner

La producción de vehículos sigue creciendo en noviembre pero a niveles muy bajos

La producción de vehículos sigue creciendo en noviembre pero a niveles muy bajos

Stegen, por Juan Cruz Ruiz

Stegen, por Juan Cruz Ruiz

Trump amenaza con sancionar a empresas europeas si la UE no retira su regulación tecnológica

Trump amenaza con sancionar a empresas europeas si la UE no retira su regulación tecnológica

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

Guille Toledano: "En 'OT' he aprendido a no comerme tanto la cabeza, porque estuve amargado"

Guille Toledano: "En 'OT' he aprendido a no comerme tanto la cabeza, porque estuve amargado"