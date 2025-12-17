CCOO denuncia "persecución sindical" en el despido de una trabajadora de la residencia La Marinada de Reus

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia el despido de una trabajadora y delegada sindical de la residencia de personas con discapacidad la Marinada de Reus, que pertenece al grupo Pere Mata de la misma ciudad, debido a una "persecución sindical". Una decena de personas se han concentrado a las puertas de los Servicios Territoriales de Trabajo en Tarragona este miércoles para apoyar a la trabajadora antes de la conciliación previa al juicio.

Según el sindicato, la empleada tuvo que parar durante su jornada porque sufría migraña y la empresa "alega que dormía". También dicen que le registraron el móvil personal sin ningún motivo y que la sancionaron sin sueldo y trabajo desde el 10 de septiembre hasta el despido a mediados de octubre. Piden su readmisión y lamentan que la plantilla del centro tiene "mucho miedo".

El responsable del sector de la discapacidad de CCOO en Tarragona, José Manuel Benítez, ha asegurado que el despido de la trabajadora es una "represalia" por el trabajo desarrollado como delgada sindical y por las denuncias previas hechas por el comité de empresa antes de que ella fuera la representante sindical. "Es una situación muy complicada, hemos tenido que denunciar ciertas irregularidades ante Inspección de Trabajo, de servicios sociales, de sanidad por varios motivos", ha detallado. Según él, se trata de un despido disciplinario "porque la empresa alega que la encontró dormida en la hora del trabajo".

El sindicato critica la gestión de la empresa

El sindicalista ha explicado que aquel día la empleada sufría migraña y que se tuvo que "parar durante un momento para ver si podía resolver el dolor". "Pero la dirección apareció de repente y la encontraron acostada encima de una mesa", ha comentado. Benítez ha denunciado que le registraron el teléfono móvil "sin ningún motivo". También ha dicho que le ordenaron que se marchara hacia casa sin darle la opción de explicar que se encontraba mal y que no le respetaron las doce horas de descanso entre jornadas porque al día siguiente la convocaron para comunicarle la suspensión de trabajo y sueldo.

"Hasta el 16 de octubre no salió el expediente contradictorio y ya estaba todo terminado, al principio parecía que era sanción sin sueldo y trabajo, pero a la primera carta enviada por la empresa decía que solo era una sanción sin trabajo y desde aquel día no trabajó más", ha señalado Benítez. Por eso, desde CCOO piden su readmisión y que se pare cualquier proceso de persecución sindical. "Ellos hacen el trabajo que les toca hacer, si encuentran algún tipo de irregularidad informan la empresa y si esta no hace caso, denuncian. Si pretenden pararnos de este modo no lo conseguirán", ha manifestado.

Del mismo modo, el responsable del sector de la discapacidad de CCOO en Tarragona ha denunciado que los trabajadores de la residencia la Marinada tienen "mucho miedo" por las posibles represalias de la dirección. "El sector ya es muy precario, muy feminizado, en unas condiciones laborales paupérrimas y, encima, tienen sobrecarga de trabajo porque la empresa no cumple la normativa de servicios sociales respecto a las ratios", ha afirmado. De hecho, ha subrayado que la plantilla asume funciones que no les corresponden. El juicio por el despido está previsto para octubre de 2026.