Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal

El sistema de recogida selectiva de basuras conocido como el 'puerta a puerta', implantado en la población de Cambrils (Baix Camp) desde hace un año y medio, dejará de aplicarse de forma definitiva este mismo mes de diciembre en dos de los barrios: Molí de la Torre y Vilafortuny. La decisión tomada por el Ayuntmiento de Cambils responde a "la voluntad de dar respuesta a la opción mayoritaria de la ciudadanía", apunta el consistorio en un comunicado en el que también informa de que el último día de este servicio será el martes 30 de diciembre.

A partir de ese momento, la recogida selectiva de basuras volverá a tener el modelo anterior, es decir, en contenedores ubicados en la vía pública. Los barrios afectados por la decisión, concretamente el Molí de la Torre y una parte del extenso barrio de Vilafortuny, con miles de habitantes, se encuentran en el sector este de la población. Estos barrios eran la prueba piloto del ayuntamiento para el nuevo servicio, implentado durante el verano de 2024, que finalmente no ha sido aceptada.

El consistorio ha informado que, para avisar del cambio a los residentes, se enviará una carta a los vecinos, a través de la empresa Secomsa, la misma que gestiona la recogida y la limpieza pública del municipio tarraconense. También se colocarán carteles informativos a las diferentes áreas de los contendores y se avisará del cambio a través de redes sociales y los medios municipales.

Junto con el comunicado, el gobierno municipal ha afirmado que "continuará trabajando para mejorar la gestión en la recogida, minimizando los inconvenientes, fomentando el reciclaje y la sostenibilidad, con el objetivo de dar el mejor servicio a la ciudadanía". El servicio de recogida dejará de aplicarse en este municipio del Baix Camp el martes 30 de diciembre, por lo que al día siguiente se volverá al sistema de los contenedores de la vía pública.

"No" mayoritario a la prueba piloto

El servicio de recogida puerta a puerta en domicilios se implantó en estos barrios de Cambrils como una prueba piloto del consistorio el 1 de julio de 2024. El sistema ha consistido en librar los residuos al servicio municipal de recogida ante la puerta de casa, en unos días y horarios determinados para cada fracción. Las urbanizaciones escogidas fueron el Molí de la Torre y parte del barrio de Vilafortuny (incluyendo los sectores Mas d’en Bosch, Tallats, Jardins, Ametllers y el Castell) con el objetivo de incrementar la recogida selectiva.

Sin embargo, según apunta el consistorio, la respuesta ciudadana ha sido mayormente contraria a la propuesta y la decisión de no aplicar de forma definitiva el sistema de recogida selectiva se ha tomado "obedeciendo a la voluntad de dar respuesta a la opinión de la ciudadanía". El Ayuntamiento de Cambrils ha agradecido "la implicación de las personas que han llevado a cabo la entrega de residuos de acuerdo con la metodología establecida" durante este año y medio.

Cambrils se convierte, de esta forma, en el primer municipio de la demarcación de Tarragona en probar y retirar el sistema del puerta a puerta, recomendado por la Generalitat para combatir la cantidad creciente de basura que se genera en Catalunya cada año.