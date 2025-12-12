Tarragona gana el jucio sobre el parking 'inteligente' de Jaume I y aspira a liquidar una deuda de 12 millones

Paso firme de Tarragona para estar más cerca de la resolución del caso judicial y económico del parking Jaume I. Este viernes se ha sabido que la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Tarragona en el litigio que mantenía contra la empresa financiera que se debía encargar de la maquinaria de la gran infraestructura de la Part Alta, C.A. Metropolitan, y que esta deberá devolver el dinero que el consistorio estuvo pagando durante años, entre 2006 y 2017. Con la recuperación de este dinero, que asciende a cerca de 12 millones de euros, el Ayuntamiento espera liquidar la deuda generada por un aparcamiento inicialmente previsto como inteligente y que nunca llegó a abrirse.

El caso del parking Jaume I es considerado una de las carpetas municipales pendientes más costosas y largas, tras la idea inicial de construir un aparcamiento inteligente y soterrado en la plaza de la Pagesia, en la Part Alta de Tarragona, que tuvo el gobierno local a principios de los 2000, con el alcalde de CiU, Joan Miquel Nadal. A pesar de que inicialmente tenía un coste previsto de 3,9 millones de euros, finalmente costó cerca de 31 millones a las arcas municipales hasta el punto que el Ayuntamiento abandonó el proyecto, razón por la cual a día de hoy sigue fuera de servicio.

Este viernes, al conocerse la noticia de la sentencia judicial, avanzada por el Diari de Tarragona, el alcalde Rubén Viñuales (PSC), en una comparecencia fugaz ante los medios, lo ha considerado una victoria y ha dicho que el parking Jaume I era "uno de los puntos más negros de la historia reciente de la ciudad". El alcalde también ha anunciado que la intención del consistorio será activar una apelación para que el fallo jurídico incluya también el retorno económico por parte del Banco Santander.

Liquidación de la deuda

Un juzgado de Madrid falló, el pasado mes de octubre, que la Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) tenía razón cuando denunció a la empresa C.A. Metropolitan para recuperar la totalidad de las cuotas del renting realizadas por el material para la construcción del aparcamiento municipal. La deuda ascendía a más de 11 millones de euros, a través de unas cuotas pagadas a lo largo de once años, entre 2006 y 2017. En este sentido, la sentencia judicial señala que el Ayuntamiento de Tarragona debe recuperar por lo menos 7,5 millones de euros, más las cuotas pagadas a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, lo que asciende a 451.000 euros más. El juez ve probado que C.A. Metropolitan no proporcionó ni montó la maquinaria para el equipamiento.

El Ayuntamiento de Tarragona denunció a la empresa en 2017 y le reclamó este dinero, más los intereses legales meritados por todos los pagos efectuados. La reclamación se presentó contra la empresa proveedora y contra el Banco Santander, que se había convertido en el concesionario de crédito de la marca, que había presentado concurso de creedores.

Todo esto se remonta al contrato de cesión de crédito firmado en 2006 entre el Ayuntamiento (a través de una empresa municipal de aparcamientos, ahora extinta) y el Banco Santander, mediante el cual el banco recibiría las cuotas derivadas del contrato inicial del consistorio con la empresa. Esto significaba que el Ayuntamiento de Tarragona realizaba los pagos directamente al banco. Por eso ahora, tras la resolución que obliga a la empresa (en concurso de creedores) a devolver el dinero, el alcalde de Tarragona ha anunciado que apelarán la sentencia para que el Banco Santander también liquide su parte del trato y retorne los millones.

A fecha de hoy, el Ayuntamiento de Tarragona tiene contabilizado que la cantidad adeudada de la EMT (la empresa municipal que cogió el relevo de la de aparcamientos) es de poco más de 1,51 millones de euros.

El futuro el parking Jaume I

A la espera de las futuras resoluciones judiciales está el consistorio tarraconense, que ya empieza a pensar en los próximos pasos a realizar con un equipamiento que actualmente se encuentra abandonado y literalmente enterrado bajo el parque de la plaza de la Pagesia, frente al rectorado de la URV. Viñuales ha señalado que se plantean convertirlo en un aparcamiento convencional y quitarle la etiqueta de 'inteligente', lo cual considera que fue "una muy mala idea".

Para ello, lo primero será la retirada de todo el material instalado e inútil, aunque el Ayuntamiento prioriza la prudencia, ya que, al estar el procedimiento legal activo, podría ser necesaria otra revisión de las instalaciones. En cualquier caso, la sentencia representa un primer paso para empezar a desbloquear uno de los agujeros más importantes, literal y figuradamente, de la historia reciente de Tarragona.