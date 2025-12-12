Retrasos de 50 minutos y cancelaciones en las líneas R14 y R15 de Rodalies en Tarragona por múltiples incidencias

Nuevo día de afectaciones en los trenes de Regionals del sur de Catalunya. Este viernes, diversos trenes de las líneas R14 y R15 entre las comarcas de Tarragona y Barcelona están sufriendo varias incidencias, lo que ha provocado la activación, por parte de Renfe, de sendos transportes alternativos por carretera.

Según Rodalies, los retrasos pueden acumular más de 50 minutos de demora, aunque la afectación más grave ha tenido lugar en un tren entre Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Tarragona, que ha tenido que finalizar su recorrido en Móra la Nova.

Múltiples incidencias están afectando la línea ferroviaria R15 entre Riba-roja d'Ebre, Tarragona y Barcelona este viernes desde primera hora, en ambos sentidos. Inicialmente, una afectación sin especificar su origen ha provocado que el tren 30541 con origen Barcelona y destino Riba-roja finalizara su recorrido en Tarragona, lo que ha obligado a Renfe a trasladar a los usuarios a un convoy de la misma línea, con 30 minutos de retraso hasta Reus. Rodalies ha gestionado un servicio por carretera para realizar el tramo final, sin servicio ferroviario.

Más tarde, la misma situación se ha replicado al tren 30542 de la R15 con origen Riba-roja y destino Barcelona, que desde Rodalies han atribuido a una "incidencia en el propio tren". El convoy ha tenido que finalizar el trayecto en Móra la Nova, y posteriormente en Tarragona, sin poder llegar a la capital catalana. La operadora ha activado el transporte por carretera entre Móra y Tarragona, a pesar de que el retraso acumulado es de unos 50 minutos.

La línea R14 también se ha visto afectada por la mañana de este viernes, ya que su tren 30570 entre La Plana - Picamoixons y Barcelona ha circulado con más de 45 minutos de retraso. Rodalies ha dicho que era por "incidencias operativas". En este caso no se ha activado ningún transporte alternativo. Además, una tercera línea, la R16 entre Barcelona y Tortosa, circula un retraso superior a los 15 minutos en su convoy 18093.