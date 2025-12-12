Muere el conductor de un coche al salirse de la vía en La Bisbal del Penedès (Tarragona)

El conductor de un coche ha muerto este viernes en La Bisbal del Penedès (Baix Penedès, Tarragona) tras salirse de la vía en la carretera T-240 y quedar volcado en el lateral por causas que todavía se desconocen, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Los Mossos d'Esquadra han recibido a las 8:22 horas de esta mañana el aviso del suceso, que se ha producido en el punto kilométrico 1,4 de la citada T-240. El fallecido era el único ocupante del vehículo, según el SCT.

Los Mossos d’Esquadra se han desplazado al lugar del accidente con cinco patrullas; los Bombers de la Generalitat con tres dotaciones; y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con dos unidades.

Con el de este viernes en La Bisbal del Penedès, son un total de 137 personas las que han perdido la vida en las carreras catalanas en lo que llevamos de año, según los datos del SCT.